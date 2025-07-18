رومانو: 10 ملايين يورو تفصل بين إنتر وضم لوكمان

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 00:06

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان - أتالانتا - نهائي الدوري الأوروبي

يواصل إنتر محاولاته لضم أديمولا لوكمان نجم هجوم أتالانتا.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن إنتر قدم عرضا بـ 40 مليون يورو للتعاقد مع الجناح النيجيري.

ولكن على الجانب الآخر، يتمسك أتالانتا بمبلغ 50 مليون يورو لبيع اللاعب.

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رغبة لوكمان واضحة وتسهل الأمور قدر الإمكان، وهي الرحيل عن ناديه الحالي.

وينتهي عقد لوكمان مع أتالانتا صيف 2027، وقد انضم للفريق صيف 2022 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

وشارك مع الفريق الإيطالي في 118 مباراة تمكن من تسجيل 52 هدفا وصناعة 25 هدفا.

لوكمان الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2024، حقق وصافة كأس أمم إفريقيا الأخيرة مع منتخب نيجيريا.

وعلى مستوى النادي فاز لوكمان بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، وأنهى الموسم في المركز الرابع وينافس حاليا في دوري أبطال أوروبا.

وبذلك حافظ لوكمان على الجائزة للاعب نيجيري للعام الثاني على التوالي، بعد تتويج فيكتور أوسيمين بها في الموسم الماضي.

كما أصبح سادس لاعب نيجيري يفوز بالجائزة، بعد رشيدي ياكيني وإيمانويل أمونيكي ونوانكو كانو وفيكتور إيكبيبا وفيكتور أوسيمين.

وهي الجائزة السابعة للاعبين النيجيريين، حيث فاز بها كانو مرتين في 1996 و1999.

أديمولا لوكمان أتالانتا
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