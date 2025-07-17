فيريرا: عبد الله السعيد قدوة في القيادة.. وملهم لـ الواعدين

الخميس، 17 يوليه 2025 - 23:35

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

أعرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك عن سعادته البالغة بتجديد تعاقد عبد الله السعيد.

وأعلن الزمالك اليوم الخميس تجديد عبد الله السعيد لمدة موسمين.

وقال يانيك فيريرا مدرب الزمالك عبر حساب ناديه على فيسبوك: "عبد الله السعيد هو قدوة في القيادة، وأقصد بذلك أنه يقدم أفضل ما لديه في المران ويلهم الواعدين".

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وأضاف "إنه أحد اللاعبين الذين يمتلكون أفضل الأرقام البدنية في المران. ولذلك اخترت مصطلح القدوة في القيادة لوصفه".

وكشف الزمالك عن توقيع عبد الله السعيد لعقده بعد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد الجديد في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي.

وأعلن الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن استمرار عبد الله السعيد تحت عنوان "عبدالله مننا، الحكاية لسه مكملة في ميت عقبة، إحنا الملوك.. إحنا الزمالك".

وانتهى تعاقد السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي بعد قضاء موسم ونصف، توج فيهما بلقبي كأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن اتفاق الزمالك مع السعيد على تجديد عقده لمدة موسمين مقابل 20 مليون جنيه في الموسم الواحد.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وكان سيراميكا كليوباترا قد قدم عرضا مبدئيا للسعيد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، إلا أن الزمالك تمكن من التوصل لاتفاق معه.

وانضم السعيد للزمالك في يناير 2024 قادما من بيراميدز وخاض 58 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.

ويعد السعيد ثالث هدافي الدوري المصري تاريخيا برصيد 133 هدفا سجلها منذ أن شارك لأول مرة في موسم 2003-04.

الزمالك عبد الله السعيد
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