تم الاتفاق على تفاصيل الدفع.. أوسيمين في طريقه إلى جالاتاسراي

الخميس، 17 يوليه 2025 - 23:32

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

يقترب جالاتاسراي التركي من ضم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي أخيرا.

وبحسب الصحفي ماتيو موريتو فقد اتفق الناديان على كل التفاصيل المالية، وهو ما أكده الصحفي ساشا تافوليري أيضا، إذ يشمل الاتفاق الضمان البنكي وخطة الدفع.

المبلغ سيتم دفع 40 مليون يورو منه مباشرة، و35 مليون على دفعات.

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ووفقا لتقارير سابقة، فقد قدّم مسؤولو جالاتاسراي التركي ضمانات مالية لـ نابولي من أجل الحصول على النيجيري فيكتور أوسيمين.

ويمتلك النيجيري شرطا جزائيا مع الفريق الإيطالي بقيمة 75 مليون يورو.

وطالب نابولي بالحصول على ضمانات مالية من الفريق التركي للتأكد من قدرته على دفع قيمة انتقال الدولي النيجيري.

ووفقا للتقارير الإيطالية فإن جالاتاسراي يرغب في دفع القيمة المالية للصفقة على 5 دفعات.

وأوضحت التقارير إلى أن نابولي يرغب في رؤية الأوراق المالية وتحليلها عن طريق محاميّ النادي لضمان الحصول على قيمة الصفقة قبل أن يتم التعاقد بشكل نهائي.

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وقضى النيجيري الموسم الماضي معارا للأسود التركي وفي الصيف الجاري رفض أكثر من عرض ضخم للانتقال للهلال السعودي.

وساهم أوسيمين في تتويج الفريق بلقب الدوري التركي، وأنهى الموسم وفي رصيده 37 هدفا بقميص الأسود كأفضل هداف أجنبي في موسم واحد بتاريخ النادي.

صاحب الـ 26 عاما شارك مع نابولي في 133 مباراة وسجل 76 هدفا وصنع 18 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الإيطالي.

وبات النيجيري أول لاعب إفريقي يتوج بجائزة هداف الدوري الإيطالي عبر التاريخ في موسم 2022-23.

نابولي جالاتاسراي الدوري التركي فيكتور أوسيمين
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