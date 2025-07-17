الأهلي يعلن رحيل "وفائي" أخصائي العلاج الطبيعي

الخميس، 17 يوليه 2025 - 22:42

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي قبول اعتذار محمد وفائي اخصائي العلاج الطبيعي عن عدم الاستمرار في منصبه.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي أن وفائي اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته بسبب ارتباطه بأحد المشروعات الطبية الكبرى والتي لا تسمح له بالتفرغ للعمل مع الفريق على النحو الأمثل.

وقال وفائي عبر موقع الأهلي: "أعتز بارتباطي الوثيق بالنادي الأهلي وبالفترة التي قضيتها ضمن المنظومة الطبية".

أخبار متعلقة:
بعد شكوى الأهلي.. حرمان عضو مجلس الزمالك من دخول الملاعب 3 أشهر وغرامة مالية وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا أفريكا فوت: ديانج يطلب 1.8 مليون دولار سنويا لتمديد تعاقده مع الأهلي تقرير: نهضة بركان يتفاوض مع الأهلي من أجل ضم داري ورضا سليم

وأضاف "لقد بذلت أقصى ما لديي وما في وسعى مع زملائي لتقديم أفضل الخدمات الطبية لكل عناصر الفريق وسوف أظل تحت أمر النادي في أي وقت".

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏نص‏‏

ومن جانبه وجه محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي الشكر لـ وفائي لإخلاصه في العمل وعطائه للنادي.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن اسم أخصائي العلاج الطبيعي الذي سيخلف وفائي في منصبه.

الأهلي محمد يوسف
نرشح لكم
تحت السن أم في الفريق الأول؟ موقف الزمالك من قيد المغربي عبد الحميد معالي اتحاد الكرة يقيم عزاء لميمي عبد الرازق في القاهرة بتروجت يفوز على وادي دجلة وديا الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة" فيريرا: عبد الله السعيد قدوة في القيادة.. وملهم لـ الواعدين غياب إيراهيم عادل وضم الرباعي العائد من الإعارة.. قائمة بيراميدز المسافرة إلى تركيا الإسماعيلي يعلن تجدد عقد محمد حسن حتى 2027 كريم حامد يعلن عبر في الجول انتقاله إلى فريق يوناني جديد
أخر الأخبار
الأول.. باريس سان جيرمان يضم حارس روما الشاب 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحت السن أم في الفريق الأول؟ موقف الزمالك من قيد المغربي عبد الحميد معالي 42 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يقيم عزاء لميمي عبد الرازق في القاهرة 52 دقيقة | الدوري المصري
بتروجت يفوز على وادي دجلة وديا 56 دقيقة | الدوري المصري
الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة" ساعة | الكرة المصرية
رومانو: 10 ملايين يورو تفصل بين إنتر وضم لوكمان ساعة | الكرة الأوروبية
فيريرا: عبد الله السعيد قدوة في القيادة.. وملهم لـ الواعدين ساعة | الكرة المصرية
تم الاتفاق على تفاصيل الدفع.. أوسيمين في طريقه إلى جالاتاسراي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 3 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 4 الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور
/articles/509473/الأهلي-يعلن-رحيل-وفائي-أخصائي-العلاج-الطبيعي