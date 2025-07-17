الأهلي يعلن رحيل "وفائي" أخصائي العلاج الطبيعي

أعلن النادي الأهلي قبول اعتذار محمد وفائي اخصائي العلاج الطبيعي عن عدم الاستمرار في منصبه.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي أن وفائي اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته بسبب ارتباطه بأحد المشروعات الطبية الكبرى والتي لا تسمح له بالتفرغ للعمل مع الفريق على النحو الأمثل.

وقال وفائي عبر موقع الأهلي: "أعتز بارتباطي الوثيق بالنادي الأهلي وبالفترة التي قضيتها ضمن المنظومة الطبية".

وأضاف "لقد بذلت أقصى ما لديي وما في وسعى مع زملائي لتقديم أفضل الخدمات الطبية لكل عناصر الفريق وسوف أظل تحت أمر النادي في أي وقت".

ومن جانبه وجه محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي الشكر لـ وفائي لإخلاصه في العمل وعطائه للنادي.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن اسم أخصائي العلاج الطبيعي الذي سيخلف وفائي في منصبه.