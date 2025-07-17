تقرير: تم الاتفاق.. بونو يجدد عقده مع الهلال

وبحسب صحيفة الميدان الرياضي، فإن الهلال اتفق مع بونو بالفعل على التجديد حتى صيف 2027.

ياسين بونو النادي : الهلال الهلال

وينتهي عقد المغربي الحالي بنهاية الموسم المقبل، في صيف 2026.

وخاض ياسين بونو مع الهلال 49 مباراة هذا الموسم، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة في 16 مباراة.

وتصدى المغربي لركلة جزاء أمام ريال مدريد في دور المجموعات، وحافظ على نظافة شباكه أمام ريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

وفي دور الـ 16 تألق بقوة وخرج بـ 10 تصديات في تأهل الهلال التاريخي على حساب مانشستر سيتي 4-3.

بونو البالغ من العمر 34 عاما، بدأ رحلته مع الهلال في صيف 2023 قادما من إشبيلية مقابل 21 مليون يورو.

الحارس الذي بدأ مسيرته في الوداد المغربي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في صيف 2010، انتقل إلى أتلتيكو مدريد في 2012 وبدأ رحلته الأوروبية من هناك.

تم تصعيد بونو لفريق الروخيبلانكوس الأول في 2013، وخرج معارا إلى ريال سرقسطة وجيرونا، قبل انتقاله إلى الأخير في 2016، والذي أعاره إلى إشبيلية في 2019 ثم باعه في العام التالي مقابل 4 ملايين يورو.

بونو توج بالدوري الإسباني مع أتلتيكو، والدوري الأوروبي مرتين مع إشبيلية، والدوري السعودي والكأس، وكأس السوبر "مرتين" مع الهلال.

وهو أحد أبرز أفراد الجيل التاريخي لمنتخب المغرب، الذي حقق المركز الرابع والأعلى في تاريخ المشاركات الإفريقية في المونديال، وذلك في نسخة 2022 في قطر.