سله - عضو الاتحاد لـ في الجول: كايلى فيناليس انتهى تعاقده.. ونحاول إثناء يوسف شحاتة عن الاعتزال

الخميس، 17 يوليه 2025 - 22:26

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - سلة

أوضح حازم الرجال أمين صندوق نادي الاتحاد السكندري موقف كيلي فيناليس محترف فريق السلة بالنادي.

وقال الرجال عبر FilGoal.com : "كايلى فيناليس انتهى تعاقده ويتبقى له شهر من مستحقاته سيتم سداده قريبا".

وأضاف "كايلى تعاقد مع نادى من بورتريكو ولن يكون موجود معنا الموسم المقبل رغم محاولات تجديد تعاقده".

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وتابع "تفاوضنا مع يوسف رفعت من سبورتنج لكن اللاعب بالغ فى طلباته المادية".

وأتم "نحاول في الوقت الحالي إثناء يوسف شحاتة عن رغبته في الاعتزال، إذ يرغب اللاعب في الهجرة خارج البلاد".

وخسر الاتحاد لقب بطولة دوري السوبر لكرة السلة أمام الأهلي، وودع بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة من ربع النهائي.

الاتحاد السكندري كرة سلة
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