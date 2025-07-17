توك سبورت: عرض خرافي من الدوري السعودي لضم فينيسيوس.. والنادي ليس الهلال

ينتظر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد عرضا ضخما من الدوري السعودي.

وبحسب بن جاكوبز صحفي توك سبورت، فإن العرض يصل إلى 350 مليون يورو كقيمة إجمالية.

وأوضح جاكوبز أن أهلي جدة هو النادي المحدد لفيني في الدوري السعودي.

وارتبط اسم فينيسيوس بالانتقال للهلال وسط أحاديث عن عروض مغرية، إلا أن ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي للهلال نفى تواصل ناديه مع البرازيلي.

ويسعى ريال مدريد لتجديد عقد فيني حتى صيف 2030، وسط أنباء متضاربة عن سبب تأخر الخطوة.

وينتهي عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد صيف 2027.

وانضم عام 2018 قادمًا من فريق فلامنجو البرازيلي.

وحقق فينيسيوس جونيور جميع البطولات رفقة ريال مدريد، وتمكن من تحقيق دوري أبطال أوروبا مرتين.

وشارك اللاعب مع ريال مدريد هذا الموسم في 53 مباراة، تمكن من تسجيل 21 هدفا، وصناعة 18 هدفا بجميع المسابقات.