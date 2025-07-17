غياب إيراهيم عادل وضم الرباعي العائد من الإعارة.. قائمة بيراميدز المسافرة إلى تركيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة معسكر تركيا استعدادا للموسم الجديد.

وتسافر البعثة مساء اليوم الخميس، على متن طائرة خاصة إلى أسطنبول ومنها إلى مدينة إزميت التي تحتضن المعسكر.

وضمت القائمة العائدون من الإعارة إلى سيراميكا كليوباترا الثلاثي فخري لاكاي، ومحمد رضا بوبو، ومحمود زلاكة، بالإضافة إلى محمود صابر العائد من الإعارة لنادي سموحة.

وغاب إبراهيم عادل الذي بات على وشك الانضمام لفريق الجزيرة الإماراتي.

وجاءت القائمة التي ضمت 29 لاعبا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - محمود صابر

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - فخري لاكاي

ومن المقرر أن يستمر معسكر بيراميدز في تركيا حتى يوم ٢٩ يوليو الجاري، ويتخلله ٣ مباريات متدرجة القوة.

وحقق بيراميدز الفوز على حساب رجاء مطروح بسداسية نظيفة قبل السفر لخوض معسكر تركيا.

سجل سداسية بيراميدز يوسف أوباما هدفين، وعبد الرحمن مجدي هدفين، بالإضافة إلى دودو الجباس، ومحمود زلاكة بواقع هدف لكل لاعب.

وحقق بيراميدز الموسم الماضي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب في النهائي على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

كما أنهى بيراميدز الدوري المصري في المركز الثاني خلف الأهلي الذي توج باللقب، وكذلك حل وصيفا للزمالك في كأس مصر.

ويلعب بيراميدز في السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي والذي توج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد أتم استخراج تأشيرة تركيا لحمدي فتحي ليتمكن من اللحاق ببعثة الفريق وقت إتمام صفقة انتقاله من الوكرة القطري.

وقال مصدر من نادي الوكرة لـ FilGoal.com في وقت سابق: "توصلنا لاتفاق مع بيراميدز بشكل مبدئي على انضمام حمدي فتحي لهم"

ولم يعلن بيراميدز عن أي صفقة جديدة حتى الآن لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.