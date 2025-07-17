الأرجنتيني السادس.. أتلتيكو مدريد يضم تياجو ألمادا

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني عن تعاقده مع تياجو ألمادا نجم بوتافوجو البرازيلي.

ووقع ألمادا على عقد مدته 5 سنوات مع الروخيبلانكوس.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت فقد تمت الصفقة مقابل 21 مليون يورو.

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وصار ألمادا سادس أرجنتيني في صفوف أتلتيكو، والثاني في هذا الصيف بعد الحارس خوان موسو الوافد من أتالانتا.

وينضم الثنائي إلى ناهويل مولينا ورودريجو دي بول وجوليانو سيميوني وخوليان ألفاريز، تحت قيادة المدرب -الأرجنتيني بالطبع- دييجو سيميوني.

وفقا لبعض التقارير، فإن ألمادا كان قريبا من الانضمام لبنفيكا خلال الفترة الماضية، ولكن الصفقة توقفت.

اللاعب الأرجنتيني قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى أولمبيك ليون الفرنسي.

صاحب الـ21 عامًا شارك في 21 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع خمسة أهداف.

كما خاض ألمادا 10 مباريات بقميص منتخب الأرجنتين الأول، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفا.

وودع أتليتكو مدريد كأس العالم للأندية من دور المجموعات بعد تأهل بوتافوجو وباريس سان جيرمان على حسابه.

وكان أتليتكو قد أنهى الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل لدوري أبطال أوروبا.