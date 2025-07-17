الإسماعيلي يعلن تجدد عقد محمد حسن حتى 2027

الخميس، 17 يوليه 2025 - 22:00

كتب : FilGoal

محمد حسن رجل مباراة الإسماعيلي والاتحاد

أعلن النادي الإسماعيلي استمرار محمد حسن لاعب وسط الفريق، ضمن صفوفه.

محمد حسن

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وكشف الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي، عن استمرار محمد حسن الشهير بـ البلدوزر حتى عام 2027.

وأصيب محمد حسن بقطع في وتر أكيلس فبراير الماضي في الدقائق الأخيرة من مباراة الإسماعيلي أمام الزمالك في الدوري بعد تدخل مشترك مع محمود بنتايك لاعب الزمالك.

أخبار متعلقة:
الإسماعيلي يجدد عقد أحمد عادل عبد المنعم موسما الإسماعيلي يكشف المرشحين بعد غلق باب الانتخابات التكميلية طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة لاعبي الفريق

وشارك محمد حسن الموسم الماضي في 10 مباريات بالدوري، ومباراة في كأس مصر، قبل أن يغيب بقية الموسم بسبب الإصابة.

ولعب صاحب الـ31 عاما بصفوف الأهلي، وحرس الحدود، ووادي دجلة، وبلدية المحلة، والزمالك، وسيراميكا كليوباترا، قبل أن ينضم لصفوف الدراويش.

وانضم حسن إلى صفوف الإسماعيلي في يناير 2021، حتى الآن، تخللهم إعارة لسيراميكا كليوباترا موسم 2021 - 2022.

وأنهى الإسماعيلي الموسم الماضي في المركز الثامن وقبل الأخير بمجموعة الهبوط، قبل أن تقرر رابطة الأندية إلغاء الهبوط وبقاء الدراويش.

وكان الإسماعيلي أعلن تجديد عقد أحمد عادل عبد المنعم لمدة موسم واحد ينتهي في صيف 2026.

وقرر الإسماعيلي تعيين الجزائري ميلود حمدي مديرا فنيا للفريق بدءًا من الموسم الجديد خلفا لـ تامر مصطفى.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للدراويش

ميلود حمدي: مدير فني

البلجيكي حمادي صغير: مدرب

عبد الله الشحات: مدرب مساعد

التونسي مروان سليماني: مخططا للأحمال

سيد السويركي: مدرب لحراس المرمى

محمد حسن الإسماعيلي
نرشح لكم
تحت السن أم في الفريق الأول؟ موقف الزمالك من قيد المغربي عبد الحميد معالي اتحاد الكرة يقيم عزاء لميمي عبد الرازق في القاهرة بتروجت يفوز على وادي دجلة وديا الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة" فيريرا: عبد الله السعيد قدوة في القيادة.. وملهم لـ الواعدين الأهلي يعلن رحيل "وفائي" أخصائي العلاج الطبيعي غياب إيراهيم عادل وضم الرباعي العائد من الإعارة.. قائمة بيراميدز المسافرة إلى تركيا بعد شكوى الأهلي.. حرمان عضو مجلس الزمالك من دخول الملاعب 3 أشهر وغرامة مالية
أخر الأخبار
الأول.. باريس سان جيرمان يضم حارس روما الشاب 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحت السن أم في الفريق الأول؟ موقف الزمالك من قيد المغربي عبد الحميد معالي 41 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يقيم عزاء لميمي عبد الرازق في القاهرة 52 دقيقة | الدوري المصري
بتروجت يفوز على وادي دجلة وديا 56 دقيقة | الدوري المصري
الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة" ساعة | الكرة المصرية
رومانو: 10 ملايين يورو تفصل بين إنتر وضم لوكمان ساعة | الكرة الأوروبية
فيريرا: عبد الله السعيد قدوة في القيادة.. وملهم لـ الواعدين ساعة | الكرة المصرية
تم الاتفاق على تفاصيل الدفع.. أوسيمين في طريقه إلى جالاتاسراي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 3 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 4 الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور
/articles/509467/الإسماعيلي-يعلن-تجدد-عقد-محمد-حسن-حتى-2027