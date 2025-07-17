الإسماعيلي يعلن تجدد عقد محمد حسن حتى 2027

أعلن النادي الإسماعيلي استمرار محمد حسن لاعب وسط الفريق، ضمن صفوفه.

محمد حسن النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وكشف الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي، عن استمرار محمد حسن الشهير بـ البلدوزر حتى عام 2027.

وأصيب محمد حسن بقطع في وتر أكيلس فبراير الماضي في الدقائق الأخيرة من مباراة الإسماعيلي أمام الزمالك في الدوري بعد تدخل مشترك مع محمود بنتايك لاعب الزمالك.

وشارك محمد حسن الموسم الماضي في 10 مباريات بالدوري، ومباراة في كأس مصر، قبل أن يغيب بقية الموسم بسبب الإصابة.

ولعب صاحب الـ31 عاما بصفوف الأهلي، وحرس الحدود، ووادي دجلة، وبلدية المحلة، والزمالك، وسيراميكا كليوباترا، قبل أن ينضم لصفوف الدراويش.

وانضم حسن إلى صفوف الإسماعيلي في يناير 2021، حتى الآن، تخللهم إعارة لسيراميكا كليوباترا موسم 2021 - 2022.

وأنهى الإسماعيلي الموسم الماضي في المركز الثامن وقبل الأخير بمجموعة الهبوط، قبل أن تقرر رابطة الأندية إلغاء الهبوط وبقاء الدراويش.

وكان الإسماعيلي أعلن تجديد عقد أحمد عادل عبد المنعم لمدة موسم واحد ينتهي في صيف 2026.

وقرر الإسماعيلي تعيين الجزائري ميلود حمدي مديرا فنيا للفريق بدءًا من الموسم الجديد خلفا لـ تامر مصطفى.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للدراويش

ميلود حمدي: مدير فني

البلجيكي حمادي صغير: مدرب

عبد الله الشحات: مدرب مساعد

التونسي مروان سليماني: مخططا للأحمال

سيد السويركي: مدرب لحراس المرمى