بعد شكوى الأهلي.. حرمان عضو مجلس الزمالك من دخول الملاعب 3 أشهر وغرامة مالية

الخميس، 17 يوليه 2025 - 21:44

كتب : FilGoal

هاني شكري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم معاقبة هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك بعد الشكوى المقدمة من مجلس إدارة الأهلي.

وتقدم النادي الأهلي في وقت سابق بشكوى ضد عضو مجلس إدارة الزمالك، بسبب مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وقرر اتحاد الكرة حرمان هاني شكري من دخول الملاعب 3 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه بعد شكوى الأهلي.

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وتقدم الأهلي بشكوى بحسبه وصفه ضد تجاوزات هاني شكري بحق الأهلي وجماهيره بأحد مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي قد كلّف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هاني شكري.

ويأتي ذلك بسبب الفيديو المنسوب إليه ويسب فيه جماهير الأهلي.

كما قرر النادي الأهلي تقديم شكاوى ضد هاني شكري إلى كافة الجهات المعنية بالأمر.

وكان قد انتشر مقطع فيديو لهاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك عقب مراسم عزاء والدة عمرو الجنايني، يتواجد فيه شكري رفقة ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز.

الأهلي الزمالك هاني شكري
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