"الحكاية لسه مكملة".. الزمالك يعلن استمرار عبد الله السعيد موسمين

الخميس، 17 يوليه 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك - حرس الحدود

أعلن نادي الزمالك تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الفريق لمدة موسمين، بداية من الموسم المقبل.

وكشف الزمالك عن توقيع عبد الله السعيد لعقده بعد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد الجديد في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي.

وتعاقد الزمالك مع 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.

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وأعلن الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن استمرار عبد الله السعيد تحت عنوان "عبدالله مننا، الحكاية لسه مكملة في ميت عقبة، إحنا الملوك.. إحنا الزمالك".

وانتهى تعاقد السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي بعد قضاء موسم ونصف، توج فيهما بلقبي كأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن اتفاق الزمالك مع السعيد على تجديد عقده لمدة موسمين مقابل 20 مليون جنيه في الموسم الواحد.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وكان سيراميكا كليوباترا قد قدم عرضا مبدئيا للسعيد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، إلا أن الزمالك تمكن من التوصل لاتفاق معه.

وانضم السعيد للزمالك في يناير 2024 قادما من بيراميدز وخاض 58 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.

ويعد السعيد ثالث هدافي الدوري المصري تاريخيا برصيد 133 هدفا سجلها منذ أن شارك لأول مرة في موسم 2003-04.

عبد الله السعيد الزمالك
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