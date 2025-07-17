عودة محمد عبد الله.. منتخب الشباب يفوز على الكويت الأولمبي وديا استعدادا لكأس العالم

فاز منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أمام منتخب الكويت الأولمبي بثلاثية مقابل هدفين، في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في كأس العالم للشباب، والتي أقيمت على ملعب مشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وأهدر أحمد خالد كباكا ضربة جزاء لصالح المنتخب المصري بعد لمس مدافع الكويت ناصر خضر للكرة بيده، تصدى لها الحارس حسين كنكوني.

وفي الشوط الثاني، سجل شباب مصر 3 أهداف، جاءوا عن طريق محمد عبد الله في الدقيقة 47، وأحمد وحيد في الدقيقة 49، ومحمد هيثم في الدقيقة 57.

وقلص منتخب الكويت الفارق عن طريق ناصر خضر في الدقيقة 73، وياسر مطر في الدقيقة 82.

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وعاد محمد عبد الله للمشاركة مجددا مع منتخب مصر بعد إصابته خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب ليغيب عن باقي البطولة، وكذلك يغيب عن المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

وسجل محمد عبد الله هدف مصر الافتتاحي في كأس الأمم الإفريقية في شباك جنوب إفريقيا.

ويستعد المنتخب المصري للشباب بقيادة أسامة نبيه، لمواجهة الكويت الأولمبي وديا مجددا يوم الأحد المقبل على نفس الملعب.

ويخوض منتخب الشباب معسكره المفتوح بمشروع المنتخبات الوطنية بمدينة ٦ أكتوبر استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم للشباب.

وبدأ منتخب الشباب معسكر منذ 10 أيام.

وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب خلال الفترة من ٢٧ سبتمبر إلى ١٩أكتوبر القادمين.

ويتواجد المنتخب المصري للشباب في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي المستضيف، ونيوزيلندا، واليابان.