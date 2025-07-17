الصفقة الخامسة.. مانشستر سيتي يتعاقد مع موهبة النرويج

الخميس، 17 يوليه 2025 - 20:30

كتب : FilGoal

سفيري نيبان - مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده مع سفيري نيبان موهبة نادي روزنبورج النرويجي.

سفيري نيبان

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وكشف النادي الإنجليزي عن مدة تعاقده مع اللاعب صاحب الـ18 عاما، التي تمتد لـ5 سنوات، حتى صيف 2030.

وخاض سفيري نيبان أول مباراة مع الفريق لنادي روزنبورج في سن الخامسة عشرة.

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وأوضح مانشستر سيتي أن سفيري نيبان يمكنه في وسط الملعب، ووسط المهاجم، وعلى الأطراف، ويمكنه أيضا اللعب كمهاجم.

ولعب سفيري نيبان مع روزنبورج النرويجي 70 مباراة، سجل خلالهم 14 هدفا، بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة.

ومثل نيبان منتخب النرويج في كل الفئات العمرية من 15 عاما، حتى 21 عاما.

سفيري نيبان هو خامس صفقات مانشستر سيتي في الصيف بعد الظهير الأيسر الجزائري ريان أيت نوري، والجناح الفرنسي ريان شرقي، ولاعب الوسط الهولندي تيجاني ريندرز، وحارس المرمى الإنجليزي ماركوس بيتينيلي.

وقال نيبان في تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي بعد توقيع عقده: "أنا سعيد للغاية وفخور بالانضمام إلى مانشستر سيتي، إنه حلم لأي لاعب كرة قدم شاب أن يصبح جزءًا من هذا النادي وأن ينضم إلى مجموعة من المواهب ذات الطراز العالمي."

وأكمل "ما زلت صغيرًا جدًا ولدي الكثير لأتعلمه، لكن فرصة التدريب تحت قيادة بيب جوارديولا أفضل مدرب في العالم، ستساعدني فقط على أن أصبح لاعبًا أفضل."

وتابع "هناك بالفعل علاقة خاصة بين النرويج ومانشستر سيتي من خلال إيرلينج هالاند وأوسكار بوب، وأنا فخور جدًا لكوني أصبحت أحدث لاعب نرويجي ينضم إلى النادي."

مانشستر سيتي روزنبورج النرويجي سفيري نيبان
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