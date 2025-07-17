مران الزمالك - فيريرا يخفف الحمل البدني ويركز على الجوانب الفنية والخططية

يواصل فريق الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي تحضيراته لمنافسات الموسم الجديد.

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من يوم الثلاثاء الماضي، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال المران، لخوض تدريبات خططية، وبعد ذلك خاض الفريق تقسيمة بطولة الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية، استعداداً لودية رع المقرر لها غداً.

كما حرص فيريرا، على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الخميس.

جاء قرار الجهاز الفني بتخفيف الحمل البدني، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة الودية التي سيخوضها الفريق أمام نظيره رع غداً الجمعة.

وأدى اللاعبون فقرة بدنية خفيفة، تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية أمام رع والشمس ووادي دجلة.