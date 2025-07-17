بيراميدز يكتسح رجاء مطروح بسداسية وديا

اكتسح فريق بيراميدز منافسه رجاء مطروح، بسداسية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، استعدادا للموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدفين نظيفين عن طريق يوسف إبراهيم.

وفي الشوط الثاني، أضاف لاعبو بيراميدز أربعة أهداف سجلهم عبد الرحمن مجدي "هدفين"، ودودو الجباس، ومحمود زلاكة.

ولعب كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز، بتشكيلين مختلفين على مدار شوطي المباراة.

وشارك في المباراة العائدون من الإعارة لنادي سيراميكا كليوباترا، محمد رضا بوبو، ومحمود زلاكة، وفخري لاكاي.

بدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: زياد هيثم - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - فخري لاكاي - مصطفى فتحي - يوسف أوباما.

وفي الشوط الثاني لعب التشكيل التالي: مروان ناصر - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس

ويستعد بيراميدز للسفر إلى تركيا لخوض معسكر هناك استعدادا للموسم الجديد، ويستمر لمدة 10 أيام يتخللهم مباريات ودية.

وحقق بيراميدز الموسم الماضي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب في النهائي على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

كما أنهى بيراميدز الدوري المصري في المركز الثاني خلف الأهلي الذي توج باللقب، وكذلك حل وصيفا للزمالك في كأس مصر.

ويلعب بيراميدز في السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي والذي توج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

وغاب عن المباراة فيستون ماييلي مهاجم الفريق، الذي انتظم في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل بعد فترة الراحة، وكذلك أحمد الشناوي وشريف إكرامي حارسي المرمى.

كما غاب إبراهيم عادل الذي ينتظر إتمام انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.