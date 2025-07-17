أفريكا فوت: ديانج يطلب 1.8 مليون دولار سنويا لتمديد تعاقده مع الأهلي

كشفت تقرير عن رفض أليو ديانج عرضا من الأهلي لتمديد تعاقده مع الفريق الأحمر.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح موقع أفريكا فوت أن ديانج رفض عرض الأهلي الذي يبلغ 800 ألف دولار راتبا سنويا وذلك خلال جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي.

وأشار الموقع إلى أن ديانج طالب الحصول على راتب سنوي 1.8 مليون دولار من أجل الاستمرار بقميص الأهلي.

وانضم المالي أليو ديانج إلى الأهلي قادما من مولودية الجزائر في صيف 2019.

وأعير ديانج إلى الخلود السعودي في صيف 2024، قبل أن يعود إلى الأهلي ليشارك في كأس العالم للأندية.

وينتهي تعاقد ديانج مع الأهلي في 30 يونيو 2027.

ووفقا لأفريكا فوت، فإن ديانج أبلغ محمد يوسف بتلقيه عرضين من السعودية وقطر.

وتابع الموقع: "ديانج تلقى عرضا من الخلود للانتقال بشكل نهائي بقيمة 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى المكافآت، بالإضافة لعرض آخر من نادي قطري".

وتوج اللاعب المالي صاحب الـ27 مع الأهلي بـ16 بطولات جاءت كالتالي: 3 دوري مصري، و3 كأس مصر، و4 بطولات للسوبر المصري، ومثلهم لدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى لقبين لكأس السوبر الإفريقي".

ولعب ديانج 55 دقيقة في مباراة بورتو بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، والتي انتهت بالتعادل 4-4.