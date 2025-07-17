خبر في الجول - وادي دجلة يتمم إجراءات ضم عمرو حسام

الخميس، 17 يوليه 2025 - 18:44

كتب : عمرو نبيل

عمرو حسام - وادي دجلة

أتم نادي وادي دجلة إجراءات التعاقد مع عمرو حسام حارس مرمى نادي زد.

وصعد وادي دجلة والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز، ليصل عدد فرق الدوري إلى 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط.

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وعلم FilGoal.com أن عمرو حسام تواجد في مقر وادي دجلة اليوم الخميس لإتمام انتقاله لمدة 3 سنوات.

جاء ذلك بعد سداد وادي دجلة القيمة المادية لانتقال اللاعب إلى نادي زد.

وكان زد قد تعاقد مع عمرو حسام في صيف 2023، قادما من إيسترن كومباني.

ولعب حسام مع المصرية للاتصالات واتحاد الشرطة وبتروجت وإنبي، قبل انتقاله إلى إيسترن كومباني في سبتمبر 2021، حين صعد الفريق إلى الدوري الممتاز.

مغامرة إيسترن انتهت في موسمها الأول بعودته إلى الدرجة الثانية، ولكن عمرو حسام لم يظل بعيدا عن الأضواء، إذ عاد للممتاز مع عائد آخر هو نادي أسوان.

هبط مجددا مع أسوان ولكنه عاد إلى الدرجة الأعلى للمرة الثالثة على التوالي مع نادي زد، ولازال مستمرا مع وادي دجلة الصاعد حديثا.

وادي دجلة زد
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