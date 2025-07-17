خبر في الجول - وادي دجلة يتمم إجراءات ضم عمرو حسام
الخميس، 17 يوليه 2025 - 18:44
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي وادي دجلة إجراءات التعاقد مع عمرو حسام حارس مرمى نادي زد.
وعلم FilGoal.com أن عمرو حسام تواجد في مقر وادي دجلة اليوم الخميس لإتمام انتقاله لمدة 3 سنوات.
جاء ذلك بعد سداد وادي دجلة القيمة المادية لانتقال اللاعب إلى نادي زد.
وكان زد قد تعاقد مع عمرو حسام في صيف 2023، قادما من إيسترن كومباني.
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