تنس - أنس جابر تعلن ابتعادها عن الملاعب لأجل غير مسمى

الخميس، 17 يوليه 2025 - 18:21

كتب : FilGoal

أنس جابر - تنس

أعلنت التونسية أنس جابر نجمة التنس ابتعادها عن الملاعب لأجل غير مسمى.

وذلك من أجل التعافي نفسيا وبدنيا، حسب وصفها.

وقالت أنس عبر حسابها على إنستجرام: "على مدار العامين الماضيين، بذلتُ جهدًا كبيرًا، وتغلبتُ على الإصابات وواجهتُ تحدياتٍ أخرى كثيرة. لكن في أعماقي، لم أشعر بالسعادة الحقيقية في الملعب منذ فترة".

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وأضافت "التنس رياضةٌ رائعة. لكن الآن، أشعر أن الوقت قد حان لأتراجع قليلًا وأضع نفسي في المقام الأول، لأتنفس، وأتعافى، وأعيد اكتشاف متعة الحياة".

وتابعت "شكرًا جزيلًا لكل المعجبين على تفهمهم. دعمكم وحبكم يعنيان لي الكثير".

وواصلت "حتى وأنا بعيدة عن الملعب، سأظل قريبة منكم بطرق مختلفة، وسأشارككم هذه الرحلة".

وانسحبت أنس من أكثر من بطولة في الأشهر الأخيرة.

تنس أنس جابر
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