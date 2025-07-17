بدلا من الإمارات.. منتخب مصر يوافق على المشاركة في كأس الخليج لمنتخبات الشباب

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على المشاركة في كأس الخليج العربي لمنتخبات الشباب.

وتستضيف مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية منافسات البطولة خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر 2025.

وأعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن تلقيه موافقة رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس الخليج لمنتخبات الشباب.

وجاء تأكيد المشاركة من خلال خطاب رسمي وجهه المدير التنفيذي للاتحاد المصري، مصطفى عزام، إلى الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الرميحي، أشار فيه إلى تلقيهم الدعوة للمشاركة بالبطولة، مؤكداً موافقة الاتحاد المصري على التواجد في هذا الحدث.

وسيحل منتخب مصر بديلًا عن المنتخب الإماراتي الذي أعلن اعتذاره في وقت سابق عن عدم المشاركة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار مساعي اتحاد كأس الخليج لتعزيز بطولات الفئات السنية ودعم جاهزية المنتخبات الخليجية.

كما تُعد فرصة للمنتخب المصري للتحضير لبطولة كأس العالم للشباب، المقررة في تشيلي أواخر سبتمبر المقبل.

يُذكر أن اتحاد كأس الخليج العربي كان قد أعلن في وقت سابق عن إقامة مراسم سحب قرعة البطولة يوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025، عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة.