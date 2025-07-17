مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: أوسكار رويز يُجري تعديلات كبيرة على لجنة الحكام

كشف مصدر في اتحاد الكرة عن الخطوة المقبلة لرئيس لجنة الحكام الكولومبي أوسكار رويز.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أوسكار رويز سيقوم بتسليم اتحاد الكرة تشكيل لجنة الحكام الجديد للموسم المقبل خلال نهاية الشهر الجاري".

وأشار المصدر "لجنة الحكام الحالية ستشهد تغييرات كبيرة."

ويتواجد بصحبة أوسكار رويز في لجنة الحكام 5 مساعدين، وهم عزب حجاج، ووجيه أحمد، جهاد جريشة، وفهيم عمر، وسيد مراد.

وتواجد أوسكار في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، حيث تولى مهمة إدارة محاضرات للحكام بكأس العالم للأندية.

وكشف FilGoal.com سابقا عن رغبة رويز في إضافة عناصر وإجراء تغييرات على بعض أعضاء اللجنة.

كما سيعمل أوسكار على القائمة الدولية للحكام والذي سيتم إرسالها أكتوبر المقبل، ولدى الكولومبي رغبة في عدم وضع أي اسم فوق الـ 40 عاما.

وتواجد محمود عاشور كحكم لتقنية الفيديو في كأس العالم للأندية، فيما غاب حكام الساحة عن البطولة.

وتولى أوسكار رويز مسؤولية لجنة الحكام في مصر فبراير الماضي.

وأعلن الحكمان محمد الصباحي، ومحمد الحنفي، اعتزالهما التحكيم ليكون الموسم المنقضي هو الأخير لهما.

وكشف الصباحي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "وأكمل "عُرض عليّ العمل في لجنة الحكام للموسم المقبل ورفضت. ليس لدي أكثر من ذلك لأقدمه للتحكيم وراضي عن مسيرتي".

وقرر رويز رفض منح الحكام الذين وصلوا لسن الـ 45 أي مباريات كحكام ساحة في المستقبل.

وعلم FilGoal.com أن رويز خير الحكام الذين وصلوا لهذا العمر بين الاكتفاء بالعمل على تقنية الفيديو أو الاعتزال والعمل في لجنة الحكام.

هذا الأمر ينطبق على السداسي محمود عاشور ونادر قمر الدولة ومحمد الصباحي ومحمد عادل ومحمد الحنفي ومحمد يوسف.