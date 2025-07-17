مصدر من الزمالك لـ في الجول: ندرس ضم حارس الجونة حال رحيل صبحي

يدرس نادي الزمالك فكرة التعاقد مع محمد علاء حارس مرمى نادي الجونة خلال هذا الصيف.

ويواصل الزمالك محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "ندرس ضم محمد علاء حارس الجونة حال رحيل محمد صبحي لبيراميدز".

وأوضح "النادي يفكر في أن يتواجد علاء مع الثنائي محمد عواد والمهدي سليمان وإعارة محمود الشناوي لاكتساب الخبرات".

ويمتد عقد الحارس البالغ من العمر 25 عاما مع الجونة لمدة 3 مواسم.

وتعاقد الجونة مع محمد علاء في صيف 2024 قادما من القناة في صفقة انتقال حر.

محمد علاء لعب 25 مباراة مع الجونة واستقبلت شباكه 24 هدفا، وحافظ عليها خلال 11 مباراة.

وتعاقد الزمالك مع أربعة لاعبين رسميا حتى الآن، هم المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، وشيكو بانزا جناح إشتريلا أمادورا، وثنائي فاركو أحمد شريف، وعمرو ناصر في الهجوم.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك اقترب من ضم أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي مقابل انتقال مصطفى شلبي، وسيد عبد الله لاعبي الفريق إلى البنك الأهلي، بجانب الاقتراب من ضم أدم كايد الجناح الفلسطيني بعد التوصل لاتفاق نهائي معه ومع ناديه بانتظار اجتيازه للكشف الطبي وإعلان الصفقة.

وأنهى الزمالك تعاقده مع كل من جيفرسون كوستا المدافع الأنجولي تحت السن، وسيدي ندايي المهاجم السنغالي تحت السن، وأحمد رفاعي المدافع الشاب.

كما انتهى تعاقد حمزة المثلوثي المدافع التونسي مع الفريق، واتفق الطرفان على عدم تجديده، بجانب اعتزال محمد عبد الشافي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" كرة القدم.