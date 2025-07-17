مصدر من الزمالك لـ في الجول: ندرس ضم حارس الجونة حال رحيل صبحي

الخميس، 17 يوليه 2025 - 17:55

كتب : FilGoal

أحمد العش - محمد علاء - الجونة - الزمالك

يدرس نادي الزمالك فكرة التعاقد مع محمد علاء حارس مرمى نادي الجونة خلال هذا الصيف.

ويواصل الزمالك محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "ندرس ضم محمد علاء حارس الجونة حال رحيل محمد صبحي لبيراميدز".

أخبار متعلقة:
أحمد شريف: شيكابالا كان لاعبا خرافيا.. وجون إدوارد سبب رئيسي لانضمامي لـ الزمالك ميكالي يكشف سبب رفض تدريب الزمالك خبر في الجول - وصول آدم كايد لـ القاهرة تمهيدا للتوقيع لـ الزمالك موهبة مغربية.. في الجول يكشف تفاصيل اتفاق الزمالك لضم عبد الحميد معالي

وأوضح "النادي يفكر في أن يتواجد علاء مع الثنائي محمد عواد والمهدي سليمان وإعارة محمود الشناوي لاكتساب الخبرات".

ويمتد عقد الحارس البالغ من العمر 25 عاما مع الجونة لمدة 3 مواسم.

وتعاقد الجونة مع محمد علاء في صيف 2024 قادما من القناة في صفقة انتقال حر.

محمد علاء لعب 25 مباراة مع الجونة واستقبلت شباكه 24 هدفا، وحافظ عليها خلال 11 مباراة.

Image

وتعاقد الزمالك مع أربعة لاعبين رسميا حتى الآن، هم المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، وشيكو بانزا جناح إشتريلا أمادورا، وثنائي فاركو أحمد شريف، وعمرو ناصر في الهجوم.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك اقترب من ضم أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي مقابل انتقال مصطفى شلبي، وسيد عبد الله لاعبي الفريق إلى البنك الأهلي، بجانب الاقتراب من ضم أدم كايد الجناح الفلسطيني بعد التوصل لاتفاق نهائي معه ومع ناديه بانتظار اجتيازه للكشف الطبي وإعلان الصفقة.

وأنهى الزمالك تعاقده مع كل من جيفرسون كوستا المدافع الأنجولي تحت السن، وسيدي ندايي المهاجم السنغالي تحت السن، وأحمد رفاعي المدافع الشاب.

كما انتهى تعاقد حمزة المثلوثي المدافع التونسي مع الفريق، واتفق الطرفان على عدم تجديده، بجانب اعتزال محمد عبد الشافي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" كرة القدم.

محمد علاء الزمالك محمد صبحي
نرشح لكم
خبر في الجول - وادي دجلة يتمم إجراءات ضم عمرو حسام مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: أوسكار رويز يُجري تعديلات كبيرة على لجنة الحكام محمد الصباحي يعلن عبر في الجول اعتزاله التحكيم.. وقراره المستقبلي خبر في الجول - إنبي يتمم الاتفاق بشأن "كفتة" مقابل 5 ملايين جنيه كما كشف في الجول.. كهرباء الإسماعيلية يستعير الجابري من سيراميكا شيكو بانزا - الجناح الراقص الذي غنّى لأجل الشباب.. ويرى كرة القدم فنًا الصفقة الثالثة.. المقاولون العرب يضم إسلام هشام مصدر من الأهلي لـ في الجول: وسام يجري أشعة لتشخيص حالته البدنية
أخر الأخبار
خبر في الجول - وادي دجلة يتمم إجراءات ضم عمرو حسام 23 دقيقة | الدوري المصري
تنس - أنس جابر تعلن ابتعادها عن الملاعب لأجل غير مسمى 46 دقيقة | رياضة نسائية
بدلا من الإمارات.. منتخب مصر يوافق على المشاركة في كأس الخليج لمنتخبات الشباب 47 دقيقة | منتخب مصر
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: أوسكار رويز يُجري تعديلات كبيرة على لجنة الحكام 57 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ندرس ضم حارس الجونة حال رحيل صبحي ساعة | الدوري المصري
القادسية يعلن رحيل أوباميانج ساعة | سعودي في الجول
الرياضية: لا علاقة بين السوبر السعودي ومتحف رونالدو في هونج كونج ساعة | سعودي في الجول
محمد الصباحي يعلن عبر في الجول اعتزاله التحكيم.. وقراره المستقبلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 3 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 4 الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور
/articles/509450/مصدر-من-الزمالك-لـ-في-الجول-ندرس-ضم-حارس-الجونة-حال-رحيل-صبحي