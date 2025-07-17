القادسية يعلن رحيل أوباميانج

أعلن نادي القادسية السعودي يوم الخميس رحيل بيير إيمريك أوباميانج مهاجم الفريق هذا الصيف.

واتفق الطرفان على فسخ العقد بالتراضي.

ووجه نادي القادسية الشكر للمهاجم الجابوني على الموسم الذي قضاه في صفوف الفريق.

إلى ذلك، دخل نادي الاتفاق سباق التعاقد مع المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوبامينج لاعب القادسية.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي الاتفاق بدأ التحرك لضم أوباميانج لتعزيز هجومه بالموسم المقبل.

واوضحت التقارير أن الاتفاق يجد في أوباميانج الخيار الأنسب لتدعيم هجومه خاصة بعد إصابة موسى ديمبيلي بوتر أكيلس.

مهمة الاتفاق لم تكن سهلة في التعاقد مع أوباميانج في ظل رغبة مارسيليا الفرنسي في إعادة نجمه السابق لصفوفه.

ورغم المستويات الجيدة التي قدمها اوباميانج مع القادسية إلا أن الفريق السعودي يرغب في التعاقد مع مهاجم أصغر سنا.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى القادسية في صيف 2024 قادما من مارسيليا مقابل 9 ملايين يورو.

وتألق أوباميانج بشدة مع القادسية في الموسم المنقضي بالدوري السعودي.

وخاض أوباميانج 36 مباراة مع القادسية وسجل 21 هدفا وصنع 3 آخرين.