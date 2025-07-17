محمد الصباحي يعلن عبر في الجول اعتزاله التحكيم.. وقراره المستقبلي

أعلن محمد الصباحي الحكم الدولي المصري اعتزاله التحكيم.

ويأتي ذلك بعد قرار محمد الحنفي بإعلان اعتزاله والذي كشف عنه لـ FilGoal.com في وقت سابق.

وقال الصباحي الحكم الدولي عبر أون سبورت 1: "أعلن اعتزالي التحكيم والموسم الماضي كان الأخير لي كحكم، وهذا ليس له علاقة بقرار أوسكار رويز".

وأضاف "هذا القرار اتخذته منذ فترة طويلة عندما تولى فيريرا لجنة الحكام، وكنت أنتظر الوقت المناسب لأنه قرار صعب".

وفي تصريحات لـ FilGoal.com أجاب قائلا: "راضٍ، رغم الضغوط التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، ولا أريد أن أكون سببا في حزن أحد ولم أقصد ظلم أي شخص".

وأكمل "عُرض عليّ العمل في لجنة الحكام للموسم المقبل ورفضت. ليس لدي أكثر من ذلك لأقدمه للتحكيم وراضي عن مسيرتي".

وأدار الصباحي أول مباراة له في الدوري في 2013 وخلال 138 مباراة أشهر 564 بطاقة صفراء و30 حمراء واحتسب 55 ركلة جزاء خلال 12 موسما.

وسبق أن كشف FilGoal.com طلب أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام من الثنائي محمد الصباحي ومحمد عادل الاعتزال والعمل في لجنة الحكام.

وعلم FilGoal.com أن رويز استطلع رأي الصباحي وعادل في ذلك الأمر، ولكن الثنائي رفض ذلك وقرر الاستمرار في التحكيم.

وقرر رويز رفض منح الحكام الذين وصلوا لسن الـ 45 أي مباريات كحكام ساحة في المستقبل.

وعلم FilGoal.com أن رويز خير الحكام الذين وصلوا لهذا العمر بين الاكتفاء بالعمل على تقنية الفيديو أو الاعتزال والعمل في لجنة الحكام.

هذا الأمر ينطبق على السداسي محمود عاشور ونادر قمر الدولة ومحمد الصباحي ومحمد عادل ومحمد الحنفي ومحمد يوسف.