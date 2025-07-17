خبر في الجول - إنبي يتمم الاتفاق بشأن "كفتة" مقابل 5 ملايين جنيه
الخميس، 17 يوليه 2025 - 17:31
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي إنبي الاتفاق بشأن ضم أحمد كفتة لاعب نادي وي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
أحمد كفتة
النادي : كهرباء الإسماعيلية
ويواصل إنبي محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد.
وحسبما علم FilGoal.com فإن إنبي أتم الاتفاق بشأن ضم أحمد كفتة لاعب وي لمدة 3 سنوات.
وسينضم كفتة لصفوف نادي إنبي مقابل 5 ملايين جنيه مع وجود نسبة 20% من إعادة البيع.
كفتة لعب الموسم الماضي معارا من وي إلى كهراباء الإسماعيلية.
وساهم كفتة في صعود كهرباء الإسماعيلية قبل أن يعود مجددا لصفوف وي.
وكان إنبي قد تعاقد مع عبد الله أقطاي مهاجم طنطا لتعويض رحيل أحمد أمين قفة المنتقل لنادي البنك الأهلي.
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