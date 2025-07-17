كما كشف في الجول.. كهرباء الإسماعيلية يستعير الجابري من سيراميكا

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية استعارة علي الجابري من سيراميكا كليوباترا لمدة موسم وحيد.

وسبق أن كشف FilGoal.com توصل الفريقان لاتفاق لضم الحارس لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتأهل كهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

الجابري صاحب الـ24 عاما سبق وأن تواجد مع المنتخب الأولمبي في أمم إفريقيا 2023 والتي تأهل منها المنتخب لأولمبياد باريس 2024 تحت قيادة روجيريو ميكالي.

شارك أساسيا للمرة الأولى في فوز منتخب مصر الأولمبي على روسيا بنتيجة 2-1 وديا استعدادا للأولمبياد. تواجد كحارس بديل في باريس 2024 لحمزة علاء لكن دون أن يشارك.

ولم يخض الحارس الشاب أي مباراة الموسم الماضي في الدوري المصري.

وسبق وضم النادي كل من المغربي محمد أوناجم، وعمر السعيد ومحمد فاروق ضمن صفقات الموسم الجديد.

ويتولى رضا شحاتة تدريب الفريق في أول ظهور له في الدوري الممتاز.