أثليتك: مانشستر يونايتد يرفع عرضه لضم مبيومو

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن مانشستر يونايتد رفع عرضه للتعاقد مع براين مبيومو من برينتفورد.

العرض الجديد بقيمة 65 مليون جنيه استرليني + 5 ملايين كإضافات.

وأوضح التقرير أن مانشستر يونايتد ينتظر ردّ برينتفورد في سعيه لإتمام صفقة الكاميروني الدولي، وهو الهدف الأبرز له في سوق الانتقالات.

قبل أيام، رفض نادي برينتفورد العرض الثاني المقدم من مانشستر يونايتد لضم الكاميروني براين مبيومو.

وكان برينتفورد قد رفض العرض الأول المقدم من الشياطين الحمر بمقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

وقوبل العرض الثاني بقيمة 62.5 مليون جنيه إسترليني بالرفض أيضا، حسبما أشارت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية.

ويعد العرض الأخير هو نفس قيمة انتقال ماتيوس كونيا من ولفرهامبتون إلى مانشستر يونايتد.

وستتواصل محادثات الناديين في الأيام المقبلة لضم الكاميروني صاحب الـ 25 عاما.

ويمتد تعاقد الكاميروني مع برينتفورد لنهاية الموسم المقبل مع وجود خيار التمديد لموسم إضافي.

وأوضح تقرير شبكة ذا أثليتك أن مبيومو قرر الانضمام إلى مانشستر يونايتد، وفضله على باقي الأندية التي ترغب في ضمه.

وأضاف التقرير أن أرسنال ونيوكاسل يونايتد وتوتنام مهتمون بضم المهاجم الكاميروني، لكنه يفضل الانتقال إلى يونايتد.

يذكر أن يونايتد لن يشارك في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل، بينما يشارك الثلاثي السابق ذكره في دوري أبطال أوروبا.

والجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ضم المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا قادما من ولفرهامبتون.

مبيومو صاحب الـ 25 عاما سجل 20 هدفا وصنع 9 أهداف في مختلف المسابقات بالموسم المنصرم.

وارتبط اسم الكاميروني من قبل بالانتقال لأرسنال وليفربول.