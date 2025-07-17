الرياضية: جيسوس يستبعد هذا الرباعي من معسكر النصر

قدَّم البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر قائمة أولية إلى إدارة النادي، تضمُّ اللاعبين المستبعدين من خططه للموسم الجديد، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن القائمة، تشتمل على أربعة لاعبين، هم فهد الزبيدي، فهد الطالب، منصور الشمري وآسر هوساوي مع احتمال إضافة لاعبين آخرين بعد انتهاء المعسكر الخارجي الذي يبدأ الأحد المقبل.

ويقام معسكر النصر في النمسا لمدة 14 يومًا، تليه مرحلةٌ ثانيةٌ في البرتغال، ثم العودة إلى الرياض، 11 أغسطس.

ومن المقرَّر أن يخضع لاعبو النصر لفحوصاتٍ طبية، الخميس.

وذلك مع انطلاق التدريبات المسائية وسطَ غياب الدوليين الستة: نواف العقيدي، عبد الإله العمري، أيمن يحيى، سالم النجدي، علي الحسن ونواف بوشل، إذ حصلوا على إجازةٍ بعد مشاركتهم مع المنتخب السعودي في الكأس الذهبية، الشهر الماضي، وسيلتحقون بالمعسكر 25 يوليو، كما ينضم الأجانب إلى الفريق في النمسا.

ويلتحق نادر الشراري، المدافع الجديد، بالفريق، الخميس، مع بداية البرنامج التدريبي بعد حصوله على مخالصة مالية من نادي الشباب، إلى جانب عبد الملك الجابر القادم من زيلجيزنيشار البوسني، مطلع الصيف.

وكانت صحيفة اليوم السعودية قد كشفت عن طلب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي النصر، رحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق.

وذكرت اليوم أن جيسوس طلب الاستغناء عن الإسباني إيمريك لابورت، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرتغالي أوتافيو.

وبحسب اليوم، فإن جيسوس، قرار استمرار الثنائي السنغالي ساديو ماني، والمدافع الفرنسي محمد سيماكان، إلى جانب كرستيانو رونالدو.

وتابعت صحيفة اليوم: "يبحث مسئولو النصر تدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لدعم نواقص الفريق خلال الفترة الحالية بصورة رسمية."

واحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي، خلف الاتحاد البطل، والهلال صاحب الوصافة.

وتولى جيسوس مهمة النصر خلفا للإيطالي ستيفانو بيولي الذي صار مدرب فيورنتينا.

وسيقود المدرب البرتغالي فريق العالمي بعقد مدته عام واحد.

وسيتحصل البرتغالي على راتب سنوي يقدر بسبعة ملايين دولار تشمل رواتب طاقمه الفني.

جيسوس صاحب الـ70 عاما، تولي تدريب أندية الهلال السعودي، وفنربشخة التركي، وبنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، وفلامنجو البرازيلي.

ودرب جيسوس الهلال في 99 مباراة في مختلف البطولات، وفاز في 80 منها، بنسبة انتصارات بلغت 80.8٪؜.

ونجح في مسيرته في التتويج بألقاب 3 بطولات دوري مع بنفيكا، وبطولة لكأس البرتغال مع بنفيكا، و6 ألقاب لكأس الرابطة البرتغالية بواقع 5 مع بنفيكا وكأس واحد مع سبورتنج لشبونة، وكأس تركيا مع فنربشخة التركي، والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادورس مع فلامنجو.

كما فاز مع الهلال ببطولة الدوري مرة، والكأس مرة، والسوبر السعودي 3 مرات.