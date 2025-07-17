سبورت: ضربة لخطط برشلونة؟ تير شتيجن يقترب من إجراء جراحة يغيب على إثرها 4 أشهر

الخميس، 17 يوليه 2025 - 15:39

كتب : FilGoal

تير شتيجن

يفكر الألماني مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة لخضوع لجراحة لعلاج مشاكل الظهر.

وحسبما كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن الجراحة ستبعده 4 أشهر عن الملاعب.

وخضع الجارس لفحوصات طبية أكدت حاجته لجراحة ليتمكن من اللعب بدون أي ألم.

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ويقيم الفريق الطبي للنادي أفضل طريقة لعلاح الحارس وسيتخذ القرار بشأنها الأسبوع المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الحارس الألماني سيغيب عن الجولة الآسيوية للفريق الكتالوني.

وربما ستكون تلك الإصابة عائقا لرحيله في الصيف الجاري، إذ لم يتدرب مع الفريق واكتفى بالتواجد في صالة الألعاب الرياضية في الأيام الأخيرة.

وتعاقد برشلونة مؤخرًا مع الحارس جوان جارسيا، وجدد عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

ووفقًا للتقارير، فإن مدرب الفريق الجديد هانز فليك تحدث مع تير شتيجن وأبلغه بأنه لن يكون الحارس الأول أو الثاني في الفريق خلال الموسم المقبل.

وتسعى إدارة برشلونة إلى التخلص من تير شتيجن خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في حين أن اللاعب يرفض الرحيل حتى الآن.

ولعب حارس برشلونة الماضي المنقضي 8 مباريات في الدوري، ومباراة في دوري أبطال أوروبا فيما غاب بقية الموسم للإصابة.

برشلونة مارك أندري تير شتيجن
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