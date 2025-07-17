تقرير: نهضة بركان يتفاوض مع الأهلي من أجل ضم داري ورضا سليم

الخميس، 17 يوليه 2025 - 15:02

كتب : FilGoal

الثلاثي المغربي في الأهلي - أشرف داري - يحيى عطية الله - رضا سليم

كشفت تقارير مغربية عن رغبة نادي نهضة بركان في ضم ثنائي الأهلي أشرف داري ورضا سليم.

رضا سليم

النادي : الأهلي

أشرف داري

النادي : الأهلي

نهضة بركان
الأهلي

وأفاد راديو سبور المغرب بأن إدارة نهضة بركان بدأت اتصالاتها مع مسؤولي الأهلي للحصول على خدمات الثنائي المغربي أشرف داري ورضا سليم.

قبل أيام، أوضحت قناة الأهلي وجود مفاوضات مع أندية مغربية لضم رضا سليم لاعب الفريق الأحمر.

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فيما بدأ نادي الريان مفاوضاته مع الأهلي من أجل ضم المغربي أشرف داري مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقرير موقع أفريكا فوت.

وقالت قناة الأهلي إن الوداد المغربي في مفاوضات متقدمة مع الأهلي لضم رضا سليم.

وأن المفاوضات تسير بشكل جيد وقد تتم خلال الأيام المقبلة.

وذلك في ظل وجود عرض من ناد مغربي آخر لضم رضا سليم.

يأتي ذلك في ظل وجود عدة أندية مصرية تسعى لضم رضا سليم من الأهلي مثل سيراميكا كليوباترا وزد.

وتبلغ قيمة راتب رضا سليم مع الأهلي خلال الموسم الجديد 900 ألف دولار.

رضا سليم انضم لصفوف الأهلي قادما من الجيش الملكي في صيف 2023.

وتعرض الجناح المغربي للإصابة وخرج من قائمة الأهلي في يناير الماضي بسبب الإصابة، لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2027.

ويعد رضا سليم من ناشئي نادي الرجاء وانتقل منه إلى الجيش الملكي في عام 2017 حيث تدرج حتى وصل للفريق الأول بعد ذلك بعامين.

رضا سليم لعب 44 مباراة مع الأهلي وسجل 5 أهداف وصنع 3.

فيما يرتبط أشرف داري بتعاقد مع الأهلي حتى صيف 2028 بعد انضمامه من بريست الفرنسي.

وتوج أشرف داري في أول مواسمه مع الأهلي بألقاب الدوري والسوبر المصري وكأس القارات الثلاث.

وخاض داري مع الأهلي 19 مباراة في مختلف المسابقات بأول مواسمه مع الأهلي.

وشارك داري في مباريات الأهلي الثلاثة بكأس العالم للأندية.

رضا سليم أشرف داري الأهلي نهضة بركان
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