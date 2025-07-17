بمشاركة 17 فريقا.. إجراء قرعة الدوري المصري سيدات 2025-2026

الخميس، 17 يوليه 2025 - 15:00

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي - سيدات

أجريت اليوم الخميس قرعة الدوري المصري سيدات لموسم 2025-2026.

وأقيمت القرعة في قاعة المؤتمرات باتحاد الكرة في الجزيرة بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات.

وحضر أيضا مصطفى عيسى ومجدي الشيخ عضوي اللجنة وعددا من مندوبي الأندية.

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ويشارك 17 فريقا في الموسم الجديد من دوري الكرة النسائية، من بينها أي إس كيه الذي يشارك لأول مرة.

وجاءت مباريات الجولة الأولى

البنك الأهلي × رع

الأهلي × الطيران

الجونة × إنبي

المصري × اتحاد بسيون

مودرن سبورت × مسار

الزمالك × بالم هيلز

وادي دجلة × المقاولون العرب

زد × بيراميدز

أي إس كيه (باي)

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وكان فريق مسار قد حقق لقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري السيدات.

بينما حقق فريق الأهلي لقب كأس مصر.

ومن المقرر إقامة كأس السوبر للسيدات بين مسار والأهلي قبل انطلاق الموسم.

وجاءت الأندية المشاركة في دوري الموسم المقبل كالآتي:

مسار - الأهلي - الزمالك - وادي دجلة - المقاولون العرب - الطيران - إنبي - البنك الأهلي - زد - بالم هيلز - إس أي كا إف سي - رع - مودرن سبورت - اتحاد بسيون - بيراميدز - المصري - الجونة.

كرة نسائية الدوري المصري سيدات
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