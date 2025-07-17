الصفقة الثالثة.. المقاولون العرب يضم إسلام هشام

الخميس، 17 يوليه 2025 - 14:40

كتب : عمرو نبيل

إسلام هشام - المقاولون العرب

أعلن نادي المقاولون العرب ضم إسلام هشام قادما من بتروجت.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لذئاب الجبل لمدة 3 مواسم.

وبدأ إسلام مشواره مع وادي دجلة ثم بلدية المحلة والنجوم وانتقل للفريق البترولي في 2020 وساهم في عودته للدوري الممتاز من جديد.

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وفي الموسم الماضي شارك صاحب الـ 27 عاما في 22 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

وأعلن المقاولون العرب ضم كل من أحمد مجدي "كهربا" من بلدية المحلة ومحمود أبو جودة من حرس الحدود.

وعاد المقاولون العرب للدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد تحت قيادة محمد مكي.

ولا يعد المقاولون العرب غريبا على الدوري المصري إذ خاض 40 موسما من قبل، أفرز خلالها مجموعة كبيرة من اللاعبين الذي ارتدوا قميص منتخب مصر أو مثلوا مصر في المحافل الأوروبية الكبرى وعلى رأسهم الثنائي محمد صلاح ومحمد النني.

وتوج ذئاب الجبل بلقب الدوري المصري موسم 1982-83.

كما فاز بلقب كأس مصر 3 مرات ولقب كاس الكؤوس الإفريقي 3 مرات ليصبح من أكثر الفرق المصرية تتويجا عبر التاريخ.

ويتصدر أحمد علي كامل ترتيب هدافي ذئاب الجبل في الدوري المصري تاريخيا برصيد 41 هدفا.

إسلام هشام المقاولون العرب بتروجت
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