أثليتك: نيوكاسل يحاول ضم ويسا بعد انسحابه من سباق إيكيتيكي

الخميس، 17 يوليه 2025 - 14:07

كتب : FilGoal

يوان ويسا - برينتفورد

يتطلع نيوكاسل يونايتد إلى التعاقد مع يوان ويسا مهاجم برينتفورد بعد تراجع اهتمامه بهوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت، وفقا لشبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أنه لم يتم التواصل مع نيوكاسل وبرينتفورد حتى الآن.

ولكن من المتوقع أن يتم ذلك قريبا.

أخبار متعلقة:
مليون جنيه إسترليني.. أرسنال يضم أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم النسائية راديو مونت كارلو: ليفربول يتوصل لاتفاق مع إيكيتيكي.. وموقف الصفقة سكاي: ليفربول يبلغ فرانكفورت باستعداده لدفع مبلغ أكبر من أجل إيكيتيكي ESPN: ليفربول يدخل سباق ضم رودريجو

وذلك بعدما انسحب نيوكاسل من سباق ضم إيكيتيكي الذي اقترب من الانضمام إلى ليفربول.

راديو مونت كارلو: ليفربول يتوصل لاتفاق مع إيكيتيكي.. وموقف الصفقة

وأضاف التقرير أن نيوكاسل سيعمل على التوصل لاتفاق مع اللاعب الكونجولي حول شروط عقده الشخصي.

قد تعتمد الصفقة بشكل كبير على موقف بريان مبيومو الذي يرتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وانضم ويسا إلى برينتفورد قادما من لوريان الفرنسي عام 2021 مقابل 10 مليون يورو.

ولعب ويسا خلال مسيرته مع أندية أجاكسيو وأنجيه وستاد لافالوا الفرنسيين.

يوان ويسا نيوكاسل يونايتد برينتفورد هوجو إيكيتيكي
نرشح لكم
أثليتك: مانشستر يونايتد يرفع عرضه لضم مبيومو تقرير: نهضة بركان يتفاوض مع الأهلي من أجل ضم داري ورضا سليم الصفقة الثالثة.. المقاولون العرب يضم إسلام هشام كادينا سير: أرسنال يتراجع عن اهتمامه بضم ردوريجو راديو مونت كارلو: ليفربول يتوصل لاتفاق مع إيكيتيكي.. وموقف الصفقة خبر في الجول - سموحة يقترب من ضم بادجي توتو سبورت: وصول وكيل سانشو إلى إيطاليا للتفاوض مع يوفنتوس ESPN: ليفربول يدخل سباق ضم رودريجو
أخر الأخبار
شيكو بانزا - الجناح الراقص الذي غنّى لأجل الشباب.. ويرى كرة القدم فنًا 8 دقيقة | تقرير في الجول
أثليتك: مانشستر يونايتد يرفع عرضه لضم مبيومو 27 دقيقة | ميركاتو
مدير فني مصري في الدوري الغاني 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
الرياضية: جيسوس يستبعد هذا الرباعي من معسكر النصر 58 دقيقة | سعودي في الجول
سبورت: ضربة لخطط برشلونة؟ تير شتيجن يقترب من إجراء جراحة يغيب على إثرها 4 أشهر ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: نهضة بركان يتفاوض مع الأهلي من أجل ضم داري ورضا سليم ساعة | ميركاتو
بمشاركة 17 فريقا.. إجراء قرعة الدوري المصري سيدات 2025-2026 ساعة | رياضة نسائية
الصفقة الثالثة.. المقاولون العرب يضم إسلام هشام 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 3 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 4 الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور
/articles/509434/أثليتك-نيوكاسل-يحاول-ضم-ويسا-بعد-انسحابه-من-سباق-إيكيتيكي