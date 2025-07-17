أثليتك: نيوكاسل يحاول ضم ويسا بعد انسحابه من سباق إيكيتيكي
الخميس، 17 يوليه 2025 - 14:07
كتب : FilGoal
يتطلع نيوكاسل يونايتد إلى التعاقد مع يوان ويسا مهاجم برينتفورد بعد تراجع اهتمامه بهوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت، وفقا لشبكة ذا أثليتك.
يوان ويسا
النادي : برينتفورد
وأوضح التقرير أنه لم يتم التواصل مع نيوكاسل وبرينتفورد حتى الآن.
ولكن من المتوقع أن يتم ذلك قريبا.
وذلك بعدما انسحب نيوكاسل من سباق ضم إيكيتيكي الذي اقترب من الانضمام إلى ليفربول.
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وأضاف التقرير أن نيوكاسل سيعمل على التوصل لاتفاق مع اللاعب الكونجولي حول شروط عقده الشخصي.
قد تعتمد الصفقة بشكل كبير على موقف بريان مبيومو الذي يرتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.
وانضم ويسا إلى برينتفورد قادما من لوريان الفرنسي عام 2021 مقابل 10 مليون يورو.
ولعب ويسا خلال مسيرته مع أندية أجاكسيو وأنجيه وستاد لافالوا الفرنسيين.