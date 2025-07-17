خبر في الجول - سامي يتواصل مع إيبوكا لضمه لـ الاتحاد السكندري

الخميس، 17 يوليه 2025 - 13:58

كتب : عمرو نبيل

هدف جون إيبوكا - المصري - زد

تواصل أحمد سامي مدرب الاتحاد السكندري مع النيجيري جون إيبوكا من أجل ضمه.

جون إيبوكا

النادي : سيراميكا كليوباترا

الاتحاد السكندري

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري قرر عدم تجديد تعاقد إيبوكا وأصبح لاعبا حرا.

وسجل إيبوكا هدفا وحيدا في 12 مباراة منذ انضمامه للمصري قادما من سيراميكا كليوباترا في يناير الماضي.

وسبق أن تدرب النيجيري تحت قيادة أحمد سامي في سيراميكا كليوباترا من قبل.

وسجل إيبوكا مع سامي 3 أهداف وصنع آخر في 14 مباراة.

ويسعى سامي إقناع المهاجم صاحب الـ 28 عاما لضمه لزعيم الثغر قبل بداية الموسم الجديد.

وارتدى إيبوكا قميص إنبي وسيراميكا كليوباترا والمصري حتى الآن في الدوري المصري.

وسجل إيبوكا 33 هدفا وصنع 8 في 114 مباراة خاضها في الدوري المصري.

وسبق أن تعاقد الاتحاد مع محمد توني ومحمد متولي كناريا، ثنائي سيراميكا كليوباترا، مقابل انتقال محمد المغربي.

يأتي ذلك مع اعتبار انتقال محمود عجيب ونور علاء للفريق السكندري ضمن الصفقة التبادلية.

كما تعاقد الفريق مع عبد الرحمن بودي، ومحمد كناريا، ومحمود عبد الرحيم "جنش"، وأحمد محمود، وإسحاق سافيور ومحمد سامي.

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