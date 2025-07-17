الظهور الفني الأول.. الخطيب يشارك في مسلسل كتالوج

كشف وليد الحلفاوي تفاصيل ظهور محمود خطيب رئيس النادي الأهلي في مسلسل كتالوج.

وتدور أحداث مسلسل "كتالوج"، الذي يروي حكاية "يوسف"، محمد فراج، الذي يقوم بدور أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته "أمينة"، ريهام عبد الغفور، ويحاول الاهتمام بتفاصيل حياة أطفاله اليومية، وعاجز عن التواصل معهم.

وكتب الحلفاوي عبر إنستجرام

مع بداية عرض مسلسل كتالوج، أشكر بشدة محمود الخطيب أنه وافق على تشرفينا بظهوره في المسلسل الذي يقدم معني جميل للأهالي والأبناء.

تمنيت أنا وأحمد الجنايني وأيمن وتار ومحمد فراج وكنا نعلم صعوبة تحقيق الأمر لكن قررنا المحاولة وفعلنا المستحيل.

ولأول وآخر مرة في حياتي العملية أطلب من والدي (نبيل الحلفاوي) رحمة الله عليه أن يتصل بصديق شخصي لتشجيعي على شيء يخص عملي.

سعادتنا لا توصف عندما وافق الخطيب على الظهور في مشهد، والسعادة أصبحت مضاعفة ونحن في التصوير وهو يتحدث ببساطة وتلقائية شديدة.

شكرا يا بيبو وكل أسرة العمل تشركك على تشريفك لنا رغم جدولك المزدحم وعلى تعاملك الراقي والمتواضع مع كل الناس من أصغر لأكبر شخص.

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ووفقا لموقع "في الفن" يتتبع "كتالوج" تعقيدات الحياة الأسرية العربية؛ من خلال دراما دافئة تمزج بين لحظات من الكوميديا الخفيفة والمشاعر الإنسانية العميقة، بعد رحيل الأم، تنكسر المعادلة، وتُلقى المسؤولية كاملة على عاتق الأب، ويُدفع إلى صميم التجربة: أن يكون حاضرًا، مسؤولًا، وأن يعيد اكتشاف دوره من جديد، وسط إدراكٍ متزايد بأن تربية الأطفال ليست مهمة فردية، بل مسؤولية جماعية. ليست هناك وصفة واحدة للأبوة، ولا حلول مثالية؛ فقط تجارب تُعاش، ومحاولات صادقة، وأبناء لا ينتظرون الإجابات، بل قلبًا حاضرًا يحتويهم ويصغي إليهم بصدق.

مسلسل "كتالوج" من إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتأليف أيمن وتار، ويضم "كتالوج" نخبًة من النجوم، من بينهم:

محمد فراج (يوسف)، وضيفة المسلسل ريهام عبد الغفور (أمينة)، وتارا عماد (هويدا)، وخالد كمال (حنفي)، وبيومي فؤاد (جورج)، وسماح أنور (أم هاشم)، وصدقي صخر (تامر)، ودنيا سامي (هالة)، وعلي البيلي (منصور)، وريتال عبد العزيز (كريمة)، وأحمد عصام السيد (أسامة).

ويُعرض "كتالوج" حصريًا على نتفليكس ابتداءً اليوم الخميس من 17 يوليو.