مليون جنيه إسترليني.. أرسنال يضم أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم النسائية

تعاقد نادي أرسنال الإنجليزي مع أوليفيا سميث قادمة من ليفربول بمقابل مليون جنيه إسترليني كأغلى تعاقد في تاريخ كرة القدم النسائية.

وباتت أوليفيا أول لاعبة في تاريخ كرة القدم للسيدات تنتقل من نادٍ لآخر بمقابل يفوق مليون جنيه إسترليني.

وأصبحت أوليفيا اللاعبة صاحب أغلى قيمة انتقال في تاريخ الكرة النسائية متفوقة على الأمريكي نايومي جريما التي انتقلت لتشيلسي الإنجليزي من سان دييجو ويف مقابل 900 ألف جنيه إسترليني.

ووقعت الكندية البالغة 20 عاما على عقد يمتد لمدة 7 سنوات مع أرسنال.

وقالت سميث عبر موقع النادي: "أنه لشرف أن أوقع لأرسنال، كان حلمي أن ألعب لأكبر الفرق في إنجلترا وأوروبا وسعيدة ببدء العمل في أرسنال".

💬 “It's a privilege and an honour. Everything that the club has accomplished is so massive, and for me to now be a part of that, I'm very excited.” Watch Olivia Smith’s very first Arsenal interview 📺 — Arsenal Women (@ArsenalWFC) July 17, 2025

وانضمت سميث لليفربول قادمة من سبورتنج لشبونة مقابل 200 ألف جنيه إسترليني كأغلى لاعبة في تاريخ سيدات الريدز.

وسجلت بقميص ليفربول 7 أهداف قبل التحول لأرسنال.

وتوجت سيدات أرسنال بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات بالتفوق على برشلونة في النهائي.

Welcome to The Arsenal, Olivia Smith 🤩 — Arsenal Women (@ArsenalWFC) July 17, 2025

ويعد أرسنال الأكثر تتويجا بلقب دوري السيدات في إنجلترا لكن غائب عن منصات التتويج المحلية منذ 2018-19.

وتسيطر سيدات تشيلسي على لقب الدوري الإنجليزي إذ فزن باللقب في آخر 6 نسخ ورفعن رصيدهن لـ 8 ألقاب.

يذكر أن أول صفقة انتقال في كرة القدم رجال تخطت حاجز المليون جنيه إسترليني جاءت في عام 1979 بانتقال تريفور فرانسيس من برمنجهام سيتي إلى نوتنجهام فورست.