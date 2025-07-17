راديو مونت كارلو: ليفربول يتوصل لاتفاق مع إيكيتيكي.. وموقف الصفقة

الخميس، 17 يوليه 2025 - 13:06

كتب : FilGoal

عمر مرموش - هوجو إيكيتيكي - فرانكفورت

أفادت شبكة راديو مونت كارلو أن نادي ليفربول توصل لاتفاق مع هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت من أجل ضمه هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن ليفربول اتفق مع اللاعب حول شروط عقده الشخصي.

وأضاف التقرير أن العقود جاهزة من أجل ضمه لـ6 مواسم، وأن الاتفاق بين الناديين يقترب أكثر وأكثر.

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وأكد التقرير أن إدارة ليفربول بدأت مفاوضات مع فرانكفورت في محاولة لإتمام الصفقة وتعزيز خط هجومها.

سكاي: ليفربول يبلغ فرانكفورت باستعداده لدفع مبلغ أكبر من أجل إيكيتيكي

وذكرت تقارير أخرى، أن نيوكاسل يونايتد انسحب من مفاوضات ضم إيكيتيكي في ظل تقدم ليفربول في المحادثات

وأضافت التقارير أن ليفربول يستعد لتقديم عرض يقارب 80 مليون يورو إلى فرانكفورت لضم مهاجمه هوجو إيكيتيكي.

قد تكون هذه الصفقة، التي يُتوقع أن تكون باهظة الثمن، الأغلى في تاريخ فرانكفورت.

فقد دفع النادي الألماني 16.5 مليون يورو فقط في صيف 2024 لضم إيكيتيكي بشكل نهائي من باريس سان جيرمان.

ولا ينوي النادي الألماني بيعه بثمن بخس هذا الصيف، ويأمل في الحصول على حوالي 90 مليون يورو مقابل مهاجمه.

علما بأن النادي باع عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي مقابل 77 مليون يورو + إضافات.

ولفت التقرير إلى أن مانشستر يونايتد حاول الدخول في سباق ضم هوجو، لكن الفرنسي رفض عرضهم.

كما أنه لن ينتقل إلى نيوكاسل، ويريد فقط الانضمام إلى ليفربول، وفقا للتقرير.

إيكيتيكي البالغ من العمر 23 عاما تألق مع فرانكفورت الموسم الماضي، إذ سجل 22 هدفًا في 48 مباراة، وكون ثنائيا رائعا مع مرموش في النصف الأول من الموسم.

هوجو إيكيتيكي ليفربول فرانكفورت
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