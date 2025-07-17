كاباكا: تجربتي مع مودرن سبورت ناجحة.. وأفضل فترة لي مع منتخب الشباب

وصف أحمد خالد كاباكا لاعب الأهلي تجربة الإعارة بقميص مودرن سبورت بـ "الناجحة".

أحمد خالد النادي : مودرن سبورت الأهلي

وانضم كاباكا للأهلي في الصيف الجاري بعد نهاية إعارته مع مودرن سبورت.

وقال لاعب الأهلي الشاب عبر أون سبورت أف أم: "تجربة مودرن سبورت كانت ناجحة لأنهم وثقوا بي، ورغم مروري بفترة صعبة بسبب تعاقب المدربين، وأشكر طلعت يوسف لأنه أحدث فارقا في شخصيتي وفي أرض الملعب وأن أصبح لاعبا محترفا".

وأضاف "عودتي إلى الأهلي شيء كبير، وأي لاعب يلعب للأهلي شرف وحلم، والفرصة ستكون صعبة وأؤمن بحظوظي في المشاركة".

وأكمل "لدي أكثر من عرض وأنا تحت أمر الأهلي وله الأولوية وبالتأكيد أرغب في الاحتراف".

وتابع "قدوتي هو حسام غالي، وأكثر من يتواصل معي خلال التدريبات هم أفشة ومصطفى شوبير وإمام عاشور".

وأتم "اللعب لمنتخب الشباب هي أفضل فترة بالنسبة لي، لأنك تتحول من لاعب محلي إلى دولي، أدين بالفضل لوائل رياض الذي كوّن منتخب الشباب وميكالي مدرب كبير وأجدث فارقا معنا في تصفيات إفريقيا وخلالها كنت رجل المباراة في 3 مباريات من 4، وكذلك حصلت على شارة قيادة المنتخب وساهمت في التأهل لكأس العالم بعد غياب 14 عاما، وهو شرف لي".

لاعب الوسط البالغ 20 عاما قضى موسما ونصف معارا من الأهلي لمودرن سبورت.

وخاض كاباكا مع مودرن سبورت 23 مباراة في جميع المسابقات خلال فترة الإعارة دون أن يسجل أو يصنع.

وبقميص منتخب مصر للشباب شارك في 21 مباراة وسجل 5 أهداف وساهم في التأهل لكأس العالم للشباب 2025 والمقامة في قطر نوفمبر المقبل.