أحمد شريف: شيكابالا كان لاعبا خرافيا.. وجون إدوارد سبب رئيسي لانضمامي لـ الزمالك

كشف أحمد شريف لاعب الزمالك الجديد أسباب انتقاله للأبيض.

أحمد شريف النادي : الزمالك الزمالك

وانضم شريف للزمالك بعقد يمتد لمدة 5 مواسم ليصبح رابع صفقات الأبيض.

وقال لاعب الزمالك الجديد عبر أون سبورت أف أم: "انتقالي للزمالك حلم تحقق، والمنافسة مع زملائي لن تكون سهلة ومتحمس لأن كل ذلك سيصب في صالح النادي".

وأضاف "جون إدوارد سبب رئيسي لانضمامي لـ الزمالك وبذل معا مجهودا كبيرا في فاركو خلال 4 سنوات سابقة".

وواصل "شيكابالا أسطورة من أساطير الكرة المصرية وسنفتقده، وبالنسبة لي كان لاعبا خرافيا وكنت أحلم باللعب معه".

وتابع "اللعب بجوار عبد الله السعيد شرف كبير كواحد من أمهر لاعبي الكرة المصرية في مركزه ومستواه ثابت وسألعب معه".

وأكمل "عمرو ناصر لاعب مجتهد ومنظم جدا وتزاملنا لمدة موسمين مع في فاركو وبإذن الله سنحقق نجاحات في الزمالك".

وأوضح سبب انتقاله للزمالك قائلا: "أحب نادي الزمالك وأكثر شيء جعلني أريد الانضمام للنادي هو جماهيره".

وأردف "اخترت الزمالك من أجل كتابة التاريخ وتحقيق الألقاب، واللعب في الزمالك سيساعدني على الانضمام لمنتخب مصر".

واستدرك "المنافسة مع الأهلي لن تكون سهلة وكذلك بيراميدز، وسنحاول تحقيق أفضل شيء ممكن".

وكشف "تدربت تحت قيادة يانيك فيريرا 5 مرات ولديه أفكار وخطط يريد تنفيذها وسنعمل على إنجاح أسلوبه".

وأتم "أكثر لاعب جعلني أحب الزمالك؟ شيكابالا طبعا".

وكشف الزمالك في وقت سابق عن تعاقده مع المهدي سليمان في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا جناح إشتريلا دي أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر مهاجم فاركو.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 26 مباراة وسجل 7 أهداف في جميع البطولات للموسم المنقضي.

وبدأ شريف مسيرته في وادي دجلة قبل الانتقال إلى فاركو في صيف 2021.

ويعتبر جون إدوارد المدير الرياضي الحالي لـ الزمالك هو من أشرف على نادي فاركو بتواجد اللاعب الذي يلعب في مركز المهاجم.