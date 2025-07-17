ESPN: ليفربول يدخل سباق ضم رودريجو

الخميس، 17 يوليه 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

رودريجو - قادش ضد ريال مدريد

أفادت شبكة ESPN أن ليفربول دخل سباق التعاقد مع البرازيلي رودريجو جوس لاعب ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن اللاعب ينتظر موقف ريال مدريد بشأن مستقبله.

وأشار التقرير إلى أن أن العرض المُحتمل قد تبلغ قيمته حوالي 100 مليون يورو.

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وأضاف التقرير أن ليفربول ليس الفريق الوحيد المهتم بضمه في الوقت الحالي.

ويبدو أن رودريجو لن يجد مكانا مع تشابي ألونسو المدرب الجديد لريال مدريد، ففي كأس العالم للأندية ظهر البرازيلي على أرض الملعب 3 مباريات فقط.

ولم يتواجد في التشكيل الأساسي إلا مرة واحدة من قبل المدرب الجديد.

قبل أيام، أفادت صحيفة آس الإسبانية، أن ليفربول يبحث عن التعاقد مع رودريجو في سوق الانتقالات الحالي.

وذلك في حال رحيل الكولومبي لويس دياز، فإن الريدز سيقدم عرضا رسميا لريال مدريد للحصول على خدمات رودريجو.

ويريد ريال مدريد الحصول على 100 مليون يورو من أجل بيع المهاجم البرازيلي في سوق الانتقالات الحالي.

وينتهي عقد رودريجو مع ريال مدريد صيف 2028.

وشارك اللاعب مع ريال مدريد الموسم الماضي في 54 مباراة تمكن من تسجيل 14 هدفًا، وصناعة 11 هدفًا.

رودريجو ليفربول ريال مدريد
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