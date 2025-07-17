سكاي: ليفربول يبلغ فرانكفورت باستعداده لدفع مبلغ أكبر من أجل إيكيتيكي

الخميس، 17 يوليه 2025 - 11:51

كتب : FilGoal

هوجو إيكيتيكي

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن إدارة ليفربول أبلغت نادي آينتراخت فرانكفورت شفهيا باستعدادها لتقديم عرض لضم هوجو إيكيتيكي هذا الصيف.

كما أبلغ ليفربول باستعداده لدفع مبلغ أكبر من الذي عرضه نيوكاسل يونايتد لضم اللاعب.

وأفاد التقرير بأن ليفربول لم يرسل عرضه المكتوب بشكل رسمي إلى الآن، لكن هناك جولة جديدة من المفاوضات يوم الخميس.

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وأضاف أن نيوكاسل لم يتقدم في المفاوضات مع فرانكفورت منذ يوم الأربعاء، في الوقت الذي تشعر فيه إدارة النادي الألماني أن المهاجم الفرنسي يود الانتقال إلى ليفربول.

وكانت شبكة ذا أثليتك قد ذكرت يوم الأربعاء أن نادي ليفربول تواصل مع فرانكفورت بشأن إمكانية ضم إيكيتيكي هذا الصيف.

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وذلك بعد أن تواصل أيضا مع نيوكاسل يونايتد لضم ألكسندر إيزاك، لكن نيوكاسل يريد الحفاظ عليه، وفقا للتقرير.

ويرغب ليفربول في ضم مهاجم صريح إلى صفوفه، بعد وفاة ديوجو جوتا ومع احتمالات رحيل داروين نونيز خلال الصيف.

ولا يريد فرانكفورت الاستغناء عن إيكيتيكي بمبلغ يقل عن 85 مليون جنيه استرليني.

وكانت شبكة سكاي سبورت ألمانيا كشفت عن رفض فرانكفورت لعرض نيوكاسل لضم إيكيتيكي.

وأشارت سكاي إلى أن عرض نيوكاسل وصل لـ70 مليون جنيه أسترليني.

وأوضحت الشبكة أن مسؤولي نيوكاسل اجتمعوا مع ممثلي اللاعب في النمسا يوم الاثنين، للاتفاق على تفاصيل العرض المقدم من النادي.

يأتي ذلك في ظل ضغط إدارة ليفربول للتعاقد مع ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد المهاجم السويدي في صيف 2028 مع نيوكاسل.

ووفقا لسكاي فإن نيوكاسل يقدر مهاجمه إيزاك بـ 150 مليون جنيه أسترليني.

وكان نادي أرسنال أحد المهتمين بضم إيزاك، ولكن حوّل الجانرز وجهته وتوصل لاتفاق من أجل ضم فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

ويعد إيكيتيكي وإيزاك، إلى جانب فيكتور جيوكيريس، وفيكتور أوسيمين وبنجامين سيسكو هم أبرز المهاجمين المطروحين في سوق الانتقالات.

وحاول نيوكاسل التعاقد مع إيكيتيكي عام 2022، ولكن انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان بدلاً منه.

وانتقل بعدها المهاجم الفرنسي في الصيف الماضي إلى فرانكفورت مقابل 14 مليون جنيه إسترليني فقط، ليشكل ثنائيا خطيرا مع عمر مرموش.

أما إيزاك فانضم إلى نيوكاسل مقابل 63 مليون جنيه أسترليني قادما من ريال سوسيداد في صيف 2022.

وسجل إيكيتيكي 22 هدفا في 48 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي مع فرانكفورت حيث ساعدهم على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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