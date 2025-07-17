نيمار 700 يقود سانتوس للفوز على فلامنجو في ظهور نجل روبينيو الأول

الخميس، 17 يوليه 2025 - 11:13

كتب : إسلام أحمد

نيمار - سانتوس

وصل نيمار للمساهمة رقم 700 في مسيرته الاحترافية بعدما قاد سانتوس للفوز على فلامنجو بنتيجة 1-0 في الجولة 14 من الدوري البرازيلي.

ويعد ذلك أول هدف لنيمار في الدوري البرازيلي مع سانتوس منذ عودته للفريق.

وجاء هدف اللقاء في الدقيقة 85 بعدما تسلم نيمار الكرة واستدار وسدد على يمين الحارس معلنا هدف التقدم والفوز.

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وخلال اللقاء كان نيمار أكثر من سدد على مرمى فلامنجو برصيد تسديدتين.

وأكثر من مرر تمريرات مفتاحية برصيد 3 مرات، وأكثر من مرر في الثلث الهجومي برصيد 10 مرات وأكثر من فاز بصراعات ثنائية برصيد 7، وثاني أكثر من لمس الكرة برصيد 50 مرة.

ووصل نيمار لـ 700 مساهمة تهديفية في مسيرته خلال 732 مباراة إذ سجل 443 هدفا وصنع 257.

ويعد فلامنجو ثاني أكثر فريق سجل نيمار ضده في الدوري البرازيلي برصيد 5 أهداف ويتفوق عليه فوق أتليتكو باراناينيسي الذي استقبل 6 أهداف من نيمار.

وشهد اللقاء مشاركة روبسون جونيور نجل روبينيو لأول مرة في مباراة رسمية بقميص سانتوس إذ شارك كبديل لمدة 26 دقيقة.

وقاد الفوز الثاني على التوالي سانتوس للارتقاء للمركز الثالث عشر بفارق برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

فيما توقف رصيد فلامنجو عند 27 نقطة في الصدارة ويأتي خلفه كروزيرو وبراجانتينو في المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.

سانتوس نيمار فلامنجو البرازيل
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