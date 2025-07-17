ميكالي يكشف سبب رفض تدريب الزمالك

كشف روجيريو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي والشباب السابق سبب رفضه تدريب الزمالك.

وارتبط اسم المدرب البرازيلي من قبل بتدريب الزمالك في أكثر من فرصة سابقة.

وقال المدرب البرازيلي عبر أون سبورت 1: "كان لدي مشاريع كثيرة لمنتخب مصر للشباب وكتبت العديد من التقارير وعملت على مشروع استدعاء لاعبين شباب كثيرين من الخارج، وشعرت بالحزن من قرار إقالتي وأنا في البرازيل".

وأضاف "أحضرت 8 أسماء من خارج مصر للانضمام لمنتخب الشباب، واستمر 3 منهم مع المنتخب ولابد من الاهتمام بمتابعة اللاعبين، واستطعنا قيادة منتخب مصر للتأهل لبطولة إفريقيا للشباب".

وأوضح "أنوي العودة للعمل في مصر، والزمالك قدّم عرضا لي لكنني رفضت بسبب مشاكل صحية وعائلية ولأنني لا أستطيع السفر لفترات طويلة ولذلك لم أوافق على العرض".

وأتم "حصلت على عدة عروض في البرازيل وأفضل العمل في مصر عن البرازيل، وأجريت جراحة في الأنف، وأصبحت قادرا على السفر بالطائرة وسأعود للعمل في بداية العام المقبل".

لأول مرة ميكالي يحسم الأمر 🏹 هل كان فيه مفاوضات لتدريب نادي الزمالك.. ويختار الفريق الأقوى بمصر واللاعب الأفضل 😮#ملعب_ON pic.twitter.com/ieTeSf7L9I — ON Sport (@ONTimeSports) July 16, 2025

وقاد ميكالي منتخب مصر الأولمبي لتحقيق المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024 ووصافة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

كما درّب منتخب مصر للشباب بعدها وقاده للوصول لأمم إفريقيا تحت 20 عاما باحتلال المركز الثاني.