محمد شكري: أتطلع لإضافة بصمة في الأهلي.. والمنافسة صعبة داخل الفريق

أبدى محمد شكري لاعب الأهلي الجديد سعادته بالعودة للفريق من جديد بعد تجربة مفيدة مع سيراميكا كليوباترا، وشدد على رغبته في التتويج بكل الألقاب مع النادي.

محمد شكري النادي : الأهلي الأهلي

وبات شكري ثامن تعاقدات الأهلي في الصيف الجاري لتدعيم صفوف بطل الدوري للموسم المقبل.

وقال محمد شكري عبر موقع الأهلي: "سعيد للغاية بالعودة إلى بيتي من جديد، وأتطلع إلى إضافة بصمة مع الفريق. المفاوضات لم تستغرق وقتا بعد أن تواصل معي ‏ محمد يوسف المدير الرياضي، الذي أشكره على دوره الكبير في إنهاء انتقالي للنادي، وخلال الفترة الماضية كنت أصب كامل ‏تركيزي في الملعب من أجل الوصول إلى مستوى من الجاهزية، يجعلني جديرًا بتحقيق ما أسعى إليه".

وأضاف "وضعت العودة للأهلي نصب عيني دائمًا، وكنت أتطلع للوصول إلى المستوى الذي يجعلني قادرًا على التواجد مجددًا داخل ‏النادي، ولهذا لم أتردد لحظة واحدة عندما طلبني الأهلي، فالعودة كانت من بين أهم أحلامي للمشاركة مع الفريق الأول بشكل قوي، وهو ما سعيت إليه منذ عام 2007 عندما التحقت بقطاع الناشئين، وكنت أقاتل للوصول إليه، وخلال فترة الإعارة كنت أخطط للعودة من جديد".

وأكمل "أتطلع للعودة بشكل مختلف وبصورة مؤثرة، واستغللت المواسم الماضية لتجهيز نفسي ‏حتى تحقق الحلم بالعودة للأهلي من جديد، ولا أجد الكلمات التي أصف بها شعوري بعد العودة".

وواصل "استفدت بشدة من الفترة التي قضيتها مع الفريق الأول عند تصعيدي عام 2019".

وأردف "المنافسة صعبة داخل الأهلي، لأن الفريق دائما يضم الأفضل في كل الخطوط، ولا يوجد لدينا مفهوم التشبع، لا ‏أحد يشارك إلا إذا كان في قمة مستواه، حتى لو استدعى الأمر توظيف لاعب من مركز آخر، وهو أمر طبيعي في الفرق الكبيرة، ويمثل ‏أحد أهم سماتها، ولا بد من امتلاك الجميع لشخصية الأهلي التي تستوجب تحمل الضغوط والثبات في المستوى بشكل عام"

وتابع "قبل رحيلي عن الأهلي توجت بكل الألقاب بما في ذلك دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والدوري، ولكني أتطلع بكل ‏قوة للفوز من جديد، وأن يكون لي بصمة وتأثير مباشر في تحقيقها، وخلال الفترة الماضية تمنيت التواجد في كل المباريات ‏والحصول على دعم الجماهير.".

وألمح "سعيد للغاية بردود فعل الجماهير عني، وأسعى لإثبات جدارتي بهذه الثقة، والمهمة ليست سهلة بسبب ‏الضغوط العديدة".

وأتم "قضيت 4 مواسم نجحت خلالها في اكتساب خبرات عديدة، جعلتني واثقا من قدرتي على تحقيق الإضافة، وأسعى لإثبات ‏نفسي بقوة، وللفوز بكل البطولات مع النادي الأهلي، الذي يفتح لأي لاعب كل الأبواب الكبيرة ‏بالتواجد في المنتخب والمشاركة بالبطولات القارية والعالمية، وأشكر جماهير الأهلي على دعمها، وأتعهد بأن أبذل كل جهدي ‏للمساهمة في الفوز بالبطولات".