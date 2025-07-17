مواجهات عربية نارية.. تحديد مجموعتي المرحلة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026

الخميس، 17 يوليه 2025 - 10:27

كتب : FilGoal

كأس العالم 2026

أسفرت قرعة المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 عن مواجهة عربية قوية.

وتأهل بالفعل 6 منتخبات من آسيا لكأس العالم للأندية 2026 ويتبقى مقعدان من المرحلة الرابعة المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

وتأهلت فرق إيران وأوزبكستان عن المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية والأردن عن المجموعة الثانية، واليابان وأستراليا عن المجموعة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم.

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وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025 بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الستة المتأهلة.

وجاء نتائج القرعة التي أقيمت منذ قليل

المجموعة الأولى: قطر – الإمارات – عمان

المجموعة الثانية: السعودية – العراق – إندونيسيا

مواعيد الملحق:

الجولة الأولى: 8 أكتوبر 2025

الجولة الثانية: 11 أكتوبر 2025

الجولة الثالثة: 14 أكتوبر 2025

أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا، وستقام في شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر والسعودية كجهتين مستضيفتين لملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تصفيات كأس العالم 2026 المرحلة الرابعة من تصفيات آسيا السعودية قطر عمان
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