39 لاعبا في قائمة منتخب الشباب لمواجهة الكويت

استقر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت ٢٠ سنة، على ضم ٣٩ لاعبا لخوض ودية منتخب الكويتي الأوليمبي.

ويلتقي منتخب الشباب أمام منتخب الكويت الأولمبي السادسة مساء اليوم الخميس بملعب الهدف في مدينة السادس من أكتوبر.

ويخوض منتخب الشباب معسكره المفتوح بمشروع المنتخبات الوطنية بمدينة ٦ أكتوبر استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم للشباب.

وبدأ منتخب الشباب معسكر منذ 10 أيام.

وتدرب الفريق فترة واحدة صباحا، ثم حصل على يومين راحة، وعاد منذ 5 أيام للتدريبات

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوي - محمد ريشه.

الدفاع: إبراهيم عادل - محمد إبراهيم - محمد عوض - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - معتز محمد - معاذ عطية - أحمد زيزو - عبد الحميد أحمد - محمود لبيب.

الوسط: مؤمن شريف - مهاب سامي - أحمد كاباكا - محمد السيد - سيف سفاجا - أحمد وحيد - مروان محمود - ياسين حافظ - محمد عبد الله - حامد عبد الله - أحمد أبو الفتح - يوسف شلبي - محمود صلاح - ياسين عاطف - علي ايهاب - احمد ناجي - محمد الدسوقي - يوسف صابر.

الهجوم: ادهم كريم - محمد هيثم - حسن صابر - أيمن أمير عبد العزيز - يوسف شعبان.

وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب خلال الفترة من ٢٧ سبتمبر إلى ١٩أكتوبر القادمين.

ويتواجد المنتخب المصري للشباب في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي المستضيف، ونيوزيلندا، واليابان.