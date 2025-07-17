محمد يوسف: لم نخصم من لاعبي الأهلي في مونديال للأندية.. وكنت سأنفذ اللائحة على تريزيجيه إذا سجل

أوضح محمد يوسف المدير الرياضي لـ الأهلي رأيه في مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 وأشاد بـ محمود حسن "تريزيجيه" رغم إهدار ركلة الجزاء ضد إنتر ميامي.

وودع الأهلي منافسات مونديال الأندية من مرحلة المجموعات بتذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين.

وقال يوسف عبر قناة النادي: "تولينا المهمة في توقيت صعب قبل 6 جولات على نهاية الدوري وبفارق كبير عن المنافس. واستقررنا على عماد النحاس لخلافة كولر كونه يمتلك الخبرات ومدرب محلي لتولي المهمة حتى نهاية الدوري، واستطعنا تحقيق لقب دوري صعب".

وعن المشاركة في كأس العالم للأندية قال: "كنت فخورا بوجود جمهور الأهلي في أمريكا يملأ ملعب ميتلايف ضد بالميراس وبورتو، وهو مكسب كبير لنا في ظل الأجواء الصعبة".

وأوضح "لم يحالفنا التوفيق ضد إنتر ميامي وبورتو، وأمام بالميراس كان المستوى أقل لأننا لم نلعب من قبل مباراة في الثانية عشر ظهرا وهي تجربة جديدة واجهت اللاعبين، وتواجد الأهلي في محفل كبير سنبني عليه في الفترة المقبلة".

وواصل "لم يتم خصم أي قيم مالية من اللاعبين بسبب نتائج مباريات كأس العالم للأندية".

وأكمل "العامل النفسي مهم وبعد مباراة بالميراس قررت مع ريبيرو أن يخرج اللاعبين لمدة 3-4 ساعات للتسوق لأنهم ليسوا آلات".

وأشاد بخوسيه ريبيرو المدير الفني قائلا: "ريبيرو شخص منظم جدا وتولى تدريب الفريق في وقت ضيق حيث أدار 4 تدريبات للفريق ثم سافرنا لأمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية، وهو سعيد بروح اللاعبين واستيعابهم لأفكاره".

وتابع "الفريق تحسن في كأس العالم للأندية رغم مواجهة مدارس مختلفة كرويا، ونسير معه بمعدلات إيجابية ويعرف يتعامل بتميز على المستوى النفسي مع اللاعبين".

وأردف "حاليا نعمل بشكل منظم جدا ونعمل على تدعيم الفريق ونعلم ما ينقصنا من أجل ضم الصفقات الجديدة، وهو ما يأتي بالتوازي مع عمل لجنة التخطيط، هو عمل جماعي بين محمود الخطيب رئيس النادي وجميع الأقسام".

وعن ركلة تريزيجيه ضد إنتر ميامي أجاب: "تريزيجيه لاعب منضبط ومميز، وبعد نهاية اللقاء قررنا تطبيق اللائحة لأنه خالف تعليمات الجهاز الفني وكنت سأنفذ القرار سواء سجل أو أهدر ركلته، وسعيد به لأنه أبدى أسفه للجهاز الفني ولزملائه وامتثل للقرار".

واستدرك "تأقلم زيزو مع الأهلي جاء سريعا، وهو شيء معتاد في غرفة ملابس الأهلي، وهو لاعب متواضع واندمج في وقت سريع مع زملائه".

وأتم "حصول محمد هيثم وبلال عطية وحمزة عبد الكربم على فرص لقضاء فترة معايشة، وأصبحنا منفتحين عكس السابق لخروج لاعبينا، وهو ما يجعلنا نساعد مواهبنا لمستقبلهم ويعزز من سمعة النادي الأهلي، خاصة أننا تلقينا طلبات رسمية".

واستقبل الأهلي طلبا من شتوتجارت لقضاء بلال عطية مهاجم فريق شباب الأهلي فترة معايشة، وأيضا حمزة عبد الكريم من بايرن ميونيخ.