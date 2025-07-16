محمد يوسف: طلبت الجلوس مع إمام عاشور..ورفضنا عودة حمدي فتحي

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 23:42

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي

أجاب محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي على عدد من التسأولات حول الفريق الأول لكرة القدم.

وترددت أنباء حول رغبة عدد من لاعبي الأهلي تعديل عقودهم وعلى رأسهم إمام عاشور.

وقال يوسف عبر قناة الأهلي: "إمام عاشور عقده ممتد لـ 3 سنوات قادمة. أنا طلبت الجلوس معه لأنه لاعب مهم ويستحق التقدير وخلال أيام سيتم حسم هذا الملف"

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وأضاف "إمام عاشور سيجري أشعة غدا ووفقا لنتيجتها سيحسم أحمد جاب الله طبيب الفريق موقف اللاعب من التواجد في معسكر تونس".

وأجاب "طلب مروان عطية تعديل عقده؟ ما أستطيع قوله أن مسألة تعديل العقود تخضع لعدة معايير منها السنوات المتبقية في عقد اللاعب، وسنه والرؤية الفينة من جانب النادي والمدير الفني".

وواصل "رضا سليم تلقى العديد من العروض وجاري دراستها في الوقت الحالي. اللاعب ملتزم ويؤدي مرحلة التأهيل بشكل جيد".

وكشف "عبد الله بوستنجي مدافع الفريق الشاب انتقل إلى زد مع وجود بند باحقية استرداد اللاعب. كاباكا وأحمد عابدين يتواجدان في معسكر منتخب الشباب وسيتم حسم مصيرهما وفقا لقرار خوسيه ريبيرو".

وتابع "أحمد رضا مستمر ضمن صفوف الفريق ويتدرب بشكل جيد بناء على طلب خوسيه ريبيرو مدرب الفريق".

وعن احتمالية انتقال حمدي فتحي لصفوف بيراميدز قال يوسف: "حمدي فتحي تواجد معنا في كأس العالم وعُرض علينا فكرة ضمه بشكل نهائي، لكن الجهاز الفني يرى أن هذا المركز يضم عدد وافر من اللاعبين المميزين ".

وعن مصير أحمد عبد القادر أوضح "أحمد عبد القادر تلقى عرضا من الحزم ورحبنا بذلك، لكن النادي السعودي تراجع لظروف طارئة بحسب الخطاب الذي وصلنا. اللاعب ينتظر وصول عرض جديد ويؤدي برنامج تأهيلي في الوقت الحالي"

ويستعد الأهلي للسفر إلى تونس لخزض معسكرا تحضيريا للموسم الجديد تحت قيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو.

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