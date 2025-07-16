محمد يوسف: طبقنا اللوائح على وسام.. ولم أتفاوض مع مصطفى محمد

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 23:12

كتب : FilGoal

وسام أبو علي مهاجم الأهلي

كشف محمد يوسف المدير الرياضي لـ الأهلي موقفه من رحيل الفلسطيني وسام أبو علي وكيف يفكر النادي في تعويضه حال رحيله.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

مصطفى محمد

النادي : نانت

الأهلي

وقال يوسف عبر قناة الأهلي: "قصة وسام أبو علي ببساطة أنه يمتلك عرضا أمريكيا لم يُلب طلبات الأهلي، وحتى الآن هو على قوة النادي وتغيب عن التدريبات وتم تطبيق اللائحة عليه وفقا لبنودها".

وأضاف "انضمام مصطفى محمد للأهلي؟ لم أعقد أي اجتماع مع اللاعب أو وكيله منذ أن توليت المسؤولية".

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وأتم "تدعيم مركز الهجوم حال رحيل وسام أبو علي محل دراسة، ومن السابق لأوانه الحديث عن كيف نفكر في هذا الأمر".

وسبق أن صرّح مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "قررنا تغريم وسام أبو علي ماليا بسبب تأخره عن الجلسات العلاجية التي كان يفترض أن يخضع لها".

وأضاف "المفاوضات مستمرة مع كولومبوس كرو حول ضم وسام أبو علي. موقفنا ثابت إما باستمرار اللاعب أو الحصول على أقصى استفادة مالية وراء بيعه".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن وسام أبو علي اجتمع مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي وخوسيه ريبيرو مدرب الفريق.

وأبلغ أبو علي مسؤولي النادي بموافقته على التواجد في معسكر الفريق بتونس بشكل طبيعي والانتظام مع الفريق بالتوازي مع استكمال المفاوضات حول رحيله.

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

الأهلي محمد يوسف مصطفى محمد وسام أبو علي
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