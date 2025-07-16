الصفقة الأولى.. النصر يتعاقد مع مدافع الشباب مجانا

أبرم نادي النصر السعودي أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن النصر مؤخرا تعاقده مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وكشف النصر عن تعاقده مع نادر الشراري لمدة 3 مواسم.

وسينضم الشراري لصفوف النصر في صفقة انتقال حر قادما من نادي الشباب.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المدافع، البالغ من العمر 29 عاما سينضم إلى تدريبات النصر يوم الخميس المقبل تحضيرا للموسم الجديد.

ولعب الشراري 84 مباراة خلال 4 مواسم مع نادي الشباب.

وسبق للشراري اللعب في أندية العروبة وأبها والشباب قبل الانتقال لنادي النصر.